藏壽司突發公告！吉伊卡哇扭蛋「因大受好評」活動提前結束

▲藏壽司與吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

記者曾筠淇／綜合報導

日本超人氣漫畫「吉伊卡哇」與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，不少粉絲為了收藏，紛紛前去藏壽司消費。不過稍早藏壽司，原本吉伊卡哇扭蛋活動舉辦到9月22日結束，但因大受好評，「預計提前於9/2結束，深表歉意，敬請見諒」。

「藏壽司」稍早透過臉書粉專發文表示，感謝「藏友」對吉伊卡哇扭蛋的熱情響應和支持，原本活動至9月22日結束，但因為大受好評，所以預計提前於9月2日結束，「深表歉意，敬請見諒」。藏壽司也指出，2日起參加投盤抽扭蛋活動時，「會抽到『吉伊卡哇』或『壽司寵物』扭蛋，敬請各位藏友們把握機會」。

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另外，9月2日起也可從「藏壽司官方網站」的最新消息中，查詢扭蛋使用情形。

▲藏壽司發公告。（圖／翻攝自Facebook／藏壽司 Kurasushi Taiwan）

貼文一出，也引發網友熱議，「太離譜呀！提早20天」、「第一次遇到怕自己賺太多的公司」、「大受好評所以提前結束是哪招」、「還有8/31可以再衝一波」、「紙膠帶準備不夠嗎」、「這麼難中還可以被轉光」、「員工們終於能好好休息了」、「的確造成不少人困擾，包含店員」。