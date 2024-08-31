陸委會帶港澳學生赴金門交流　感受兩岸化劍為犁過程

▲2024台港澳學生金門體驗營。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會近日共同舉辦「2024台港澳學生金門體驗營」，陸委會港澳蒙藏處處長、策進會秘書長盧長水在成功分享座談會上表示，在金門舉辦青年交流活動，可以讓學員感受兩岸由戰轉和、化劍為犁的過程，具有特殊重要的意義。

盧長水指出，「台港澳學生金門體驗營」自民國104年迄今已辦理第10屆，疫情期間也沒有停止，選擇到金門舉辦體驗營活動，除了金門具有獨特的離島文化、地理特色與歷史背景，更因為金門在兩岸之間扮演關鍵而重要的角色。

盧長水提到，金門曾經是反共前線，在1949年的古寧頭戰役中，中華民國國軍成功擊退中共的解放軍，捍衛了台海安全；而在1958年823砲戰，短短的44天內，就有超過47萬枚的砲彈落在金門，傷亡慘烈。

盧長水說，上周總統賴清德到金門時，特別向823砲戰為國捐軀的國軍官兵與先烈致奠，「因為他們的犧牲奉獻，保衛台澎金馬及捍衛中華民國，才能有今日民主自由的台灣。」

盧處長進一步說明，過去金門曾經有十萬駐軍，現在則大不相同，過往的許多軍事設施，已經成為觀光勝地，而823砲戰中落在金門的砲彈，也被做成了鋒利的菜刀，成了兩岸「化劍為犁」、「以交流取代對抗」的最佳詮釋。

學員表示，此行參加營隊活動，有許多深刻的體會，特別是在坑道、戰壕、特約茶室等進行沈浸式的體驗，讓人瞭解到戰爭的殘酷，以及戰時的艱苦與困難，並認為對於歷史的保存與尊重，才能讓人民對於台灣與金門的發展有正確的理解。

也有學員分享，前兩年也都有報名金門體驗營，但今年才獲得錄取，因此特別珍惜這個機會，透過團隊活動與來自台灣與港澳的同學交流，對彼此不同成長背景與經驗也有更多的認識與瞭解。

座談中有來自香港學員關心台港關係及來台就學與就業的問題，盧長水說，台灣與香港互為對方第二及第四大貿易夥伴，去年有近120萬人次的港澳旅客來台，位居境外遊客的第一位，在許多景點都可以聽到廣東話。

2023學年度在台就讀的港澳學生人數有9699人，是所有僑生及港澳生的首位。台灣在疫後景氣回溫，各產業需要大量的人才，勞動部等相關部會在8月1日起修法取消每年評點制配額人數上限，並鬆綁評點制項目點數，提高港澳生留台工作意願。8月28日起開放旅宿業可聘僱副學士以上僑外生及港澳生，今年亦將研議修法建立個人工作許可制，擴大留用僑外生及港澳生補實各行業勞動力。

盧長水也鼓勵學員返回港澳後，把在金門的所見所聞與好朋友們分享，讓台灣與港澳之間有更深入的互動與理解。此外，盧長水也宣傳了策進會正在進行的「港覺濠台」IG圖文競賽，歡迎港澳學員參賽，只要上網分享金門影驗營的照片及心得，就有機會爭取榮耀及獎金。