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大陸 大陸焦點 特派現場

王以太演出遭禁主辦方喊冤　陸委會：違背對等尊嚴者得不予許可入境

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／台北報導

大陸歌手王以太9月14日台北演唱會門票雖已售罄，卻因在大陸以「中國台北」為宣傳而被認定不予許可入境。主辦方沉寂二日後發出三點聲明喊冤，希望政府提供一個明確的標準。對此，陸委會今（27）日下午回應稱，「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」已有明文規範，倘有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

▲歌手王以太在大陸的宣傳海報上寫著「中國台北」，被不予許可入境台灣。（圖／翻攝小紅書）

主辦方認為，針對外界指宣傳使用「中國台北」字眼，是一個誤傳，是陸媒《MR.LINK 領客》的雜誌拍攝，並非台北專場的官方宣傳，「陸委會及自由時報提供的照片上都有該媒體的Logo，並無本公司的Logo，顯然不是本次台北演唱會的宣傳海報。」

對此，陸委會表示，為建構兩岸健康有序的交流，政府對相關交流活動有一致明確的原則，即不得有發表或宣傳貶低臺灣地位的情形，「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」已有明文規範，倘有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。

▲王以太主辦發聲明。（圖／翻攝自王以太微博、mercury_entertainment_IG）

▲王以太演唱會主辦方發聲明喊冤。（圖／翻攝自王以太微博、mercury_entertainment_IG）

對於主辦方提出的大陸藝人來台審核標準有異，陸委會回應指，政府一向歡迎中國大陸藝人來台表演交流，本（2024）年迄今（8月）經許可來台從事演唱活動申請案40件，來台中國大陸藝人逾120人次。

主辦方被外界質疑偷跑賣票的行為，強調主管單位移民署、文化部都看得到資料，卻未提出異議，造成商業聲譽上的影響。

對此，陸委會強調，針對是類中國大陸人士申請來台進行展演活動，政府並不會以是否先售票，作為審查之考量，「主辦單位如在未獲許可前售票，應自行承擔風險及後續責任。」

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