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「胡志明-花蓮-富國島」包機直航花蓮 　212外籍旅客訪花觀光

▲▼花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮機場30日迎來第5架次「胡志明-花蓮」212名外國旅客訪花觀光。花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓，搭配主持人以越南語歡迎詞及花蓮觀光大使志工舉迎賓布條，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情。

花蓮縣政府今年已成功促成包括4月9日的汶萊-花蓮包機、4月12日泰國曼谷-花蓮包機、4月27日越南河內-花蓮包機、7月5日越南胡志明（峴港）-花蓮包機，4架次共載運近900名旅客直抵花蓮參訪旅遊。

▲▼花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次航班由縣府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，該會會員詠莉、全順及東陽旅行社以及與華府旅行社合作推動包機直飛，由越捷航空（VietJet Air）的空中巴士A321執飛，用實際行動支持花蓮觀光。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府於0403震後積極透過各種方式協助縣內觀光業者復甦，包括先前爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」的補助年限至114年底，但由於0403強震與近半個月來的強降雨，造成中橫、蘇花公路一斷再斷，台鐵因土石流出軌、巨石阻斷通行，加上7月23日強烈颱風凱米造成鐵路北迴線中線更是重挫花蓮觀光及打擊民眾生計，也呼籲中央應以民生為重，比照離島模式，積極推動花蓮對各縣市及國外飛機直航，讓人流能順利且安全進出，更便利國際遊客直抵花蓮觀光。

▲▼花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府提供外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2仟元，還可同時申請交通部觀光署針對凡組團12人以上團體、2天1夜旅遊補助，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團獎助金2.5萬元，第3團獎助金3萬元；另國際團客赴花蓮也給予加碼補助，4至49人之團體，每團獎助3萬元、50人以上團體，每團獎助5萬元，鼓勵組團來花蓮。

▲▼花蓮縣政府特別安排原民舞蹈與人偶鴨表演迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

以越南語致歡迎詞及觀光大使志工舉迎賓布條，讓旅客一入境就感受到花蓮的熱情。

花蓮作為面對太平洋的第一線，擁有獨特的地理優勢和豐富的旅遊資源，透過旅行業者繼續與縣政府攜手合作，推廣國際直航包機，拓展國際觀光市場，並與花蓮的航空站和港灣等重要的對外交通節點，提升國際遊客的訪問便利性，同時為本地遊客出國提供更多便捷的選擇。

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

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