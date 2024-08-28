墾丁最近被罵爆　交通部2招搶救：自清自律重建國人信心

▲交通部代理部長陳彥伯。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

南台灣觀光聖地墾丁近期爭議不斷，除了物價遭詬病剝削遊客，沙灘陽傘業者佔用海灘也引起批評，衝擊國旅，對此交通部代理部長陳彥伯今（28日）表示，觀光署近期邀相關單位與地方政府、協會討論，朝2個方向努力包括物價合理性、清潔程度等一系列自清自律的行動，重建國人信心。

陳彥伯今下午出席交通安全月記者會，會後接受媒體聯訪被問起墾丁觀光衝擊國旅市場，他說，交通部最近已找相關單位召開會議，也要求觀光署近期儘速邀集風景區管理處、國家公園管理處、地方政府，以及屏東在地觀光協會或是產業聯盟，開會探討相關的救濟方案。

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陳彥伯指出，原則朝2個方向來努力，希望能夠自清自律重建國人對於墾丁旅遊的信心，例如價格合理性、價格標示清楚，或者清潔程度等透過一系列的自清的活動，讓國人有所改觀，認為墾丁還是值得遊玩的地方。

他說，希望透過觀光協會或是在地旅宿業聯合行動，打造優質旅程，到墾丁在食宿遊購行都能夠有嶄新的體驗，吸引國人去觀光，體驗墾丁的熱情與美景，進而達到再次推廣墾丁觀光。

媒體問及今年上半年旅宿業訂房率相比去年下降，是否衝擊今年來台旅客1千萬人次的目標，對此陳彥伯說，到目前為止還有努力的空間，希望觀光署不管是國內旅遊景點整備，或對國外旅客的行銷招攬，能夠再加把勁，朝著原定目標來努力。