墾丁遊客崩跌「客源改變」　學者：旅館營收仍逐年成長

▲墾丁遊客數減少，有學者認為是客群的改變。（圖／墾管處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

墾丁觀光面臨遊客銳減的情形，網友翻出統計資料，2015年遊客人數808萬人，今年只剩132萬人，10年來跌7成，引發熱議。有學者分析，原因是客群的改變，而且從旅館營收來看，屏東（含墾丁）旅館數及總營收仍是逐年成長。

網友日前PTT發文表示，根據墾丁國家公園官網的統計資料，2015年遊客人數高達808萬298人次，2016年就呈現下滑趨勢，人數降至583萬4294人次，到2023年已經縮減至262萬6451人次，直呼已經腰斬7成。

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靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，從旅館營收來看，屏東（含墾丁）的旅館數及總營收仍是逐年成長，若旅客數真的下滑7成，旅館恐就要倒一片，但實際上並沒有。

▲屏東歷年來一般旅館營收。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

黃正聰說，網友雖是使用真實數據，但「10年來跌7成」其實是錯誤解讀統計數字，原因是客群的改變，2014至2015年有大量陸客來台，墾丁為必去景點，如果1名旅客一天內前往鵝鑾鼻公園、貓鼻頭公園及社頂公園，儘管每個景點都只停留30分鐘，仍會被計算3次到訪人次。

黃正聰說，另一種極端是度假型的旅客，或一來再來的回流客，因為表列的景點都已經去過，抵達墾丁就在飯店渡假，晚上再出來墾丁大街吃喝逛逛，這類旅客完全沒有到訪景點，也就沒有貢獻到旅次，但對墾丁的經濟貢獻卻是很大。

▲墾丁各景區歷年到訪人次。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

黃正聰表示，最近有很多對於墾丁旅遊的批評，連帶影響民眾對國旅的信心，但根據觀光署統計，去年每人出國平均消費為6萬0481元，一家四口就要24萬元，幾乎可以每周在國旅渡假、住到不錯的旅館，且不用半夜起來等飛機。

他認為，墾丁確實有改進的空間，國旅也有優化空間，但偶爾安排渡假可以更了解台灣各地的美好。