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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝大法官人選有3政治算計　李彥秀批：賴清德真的夠壞！

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統府昨（30日）公布司法院正副院長及大法官名單。國民黨立委李彥秀直言，這份提名名單，根本就是把大法官視為「賴清德的個人律師團」，而賴清德當然知道該名單會引起爭議，但主要目的有3個政治算計，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」，台灣正式進入「賴氏王朝」。賴清德不笨，但賴清德夠壞。

李彥秀指出，被譽為美國史上最偉大總統之一的林肯曾說，「彰顯個人人格最有用的方法，不是讓他受苦，而是賦予他權力。」這句話用在賴清德身上，真的毫無違和之處。賴清德為了權力，可以忍氣吞聲在蔡英文身邊「蹲」了四年，但是一旦擁有了總統的權力，卻忘記什麼是謙卑、什麼是尊重、什麼是民主。

李彥秀提到，從滿朝盡是蔡友友、黨內賴系獨大、任命毫無專業的陳世凱擔任交通部長、到昨天提名七位大法官。司法院院長被提名人張文貞，是民進黨國會改革釋憲案聲請方推薦的學者專家；副院長被提名人姚立明，是賴清德2024競選總部的主任委員；大法官被提名人廖福特更是現任民進黨仲裁委員會的主委。七位被提名人，在包括廢死的特定議題上，更是立場鮮明。

對於大法官名單，李彥秀說，根本就是把大法官視為「賴清德的個人律師團」「民進黨的政治打手院」「輔選功臣的政治酬庸院」，更將原本應該兼容並蓄的大法官會議，淪為「一言堂」「寡頭院」。

李彥秀引述季辛吉曾說的，「權力是最好的春藥」，賴清德就像是一個毫無「克己」能力的獨夫，「只要我喜歡，有什麼不可以，」完全忘記民主多元、尊重、包容的民主價值。就任百日來，所有的決策都從個人權力出發，都從權力鬥爭出發，都從政治算計出發，讓臺灣的自由民主驕傲，淪為賴清德個人權力的禁臠。

李彥秀提到，賴清德不是笨蛋，他當然知道這份名單肯定會遭到社論輿論的撻伐與唾棄，他當然知道這份名單肯定會在立法審查時受阻，賴清德的政治算計有三個：第一，昭告民進黨內部「信賴者昌，逆賴者亡」，第二，昭告台灣社會已經改朝換代，正式進入「賴氏王朝」，第三，名單受阻，大法官缺額，賴清德繼續累積個人政治鬥爭本錢。賴清德不笨，但是賴清德真的夠壞。

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