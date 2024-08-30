司法院正副院長提名酬庸意味濃厚　民眾黨喊：嚴格審查！

▲立法院民眾黨團聲明，將嚴審大法官提名人名單。（圖／翻攝台灣民眾黨立法院黨團臉書）

實習記者歐承翰／台北報導

總統府今（30日）公布司法院正副院長及大法官提名7位人選，對於這份名單，立法院民眾黨團表示，「拒絕綠色酬庸」，將會嚴審大法官人事同意權，痛批這份名單酬庸意味濃厚，是用政治力凌駕司法。

針對這份被提名人名單，立法院民眾黨團聲明表示，審查司法院正副院長及大法官是憲法賦予立法院的職責，針對任何的人事同意權審查，黨團一向主張「嚴審」，不負全民所託。

民眾黨團批評，依據《司法院組織法》第五條第一項規定「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。」，但今日總統府的提名，猶如公然用政治力凌駕司法，將司法院應嚴守的超然與獨立性置若罔聞。

民眾黨指出，這次司法院正副院長被提名人中，張文貞是「民進黨聲請國會改革法案所指定的鑑定人」，姚立明則為「賴清德競選總統時的競總主任委員」，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人，這如何讓全民相信其能公正無私、中立客觀，符合社會對司法院應公正並獨立超然的期待？又如何讓全民相信賴政府真的有決心要推動司法改革，而不是想把政治黑手伸進司法院，乃至於憲法法庭，破壞我國重要的民主法治分權制衡的原則？

民眾黨團強調，將針對全體被提名人的適格性進行討論，嚴審大法官、拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格適任的憲法守護者。

總統府今公布新任司法院大法官被提名人名單，其中院長提名張文貞，副院長提名姚立明，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等共7人。