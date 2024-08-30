在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府今（30日）公告新任大法官被提名人名單，共計有院長被提名人張文貞、副院長被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。對於在野黨痛批姚立明是酬庸，副總統蕭美琴解釋，副院長被提名人有豐富的法學背景，同時也任教許多學生，在學術界都有一定基礎、實務界也有豐富歷練，符合專業性、國際化、進步性兼顧學術及實務背景等條件，符合社會高度期待。

此次大法官提名名單包含：台大法律學院特聘教授張文貞、國會觀察文教基金會董事長姚立明，張、姚兩人分別也是正副院長提名人，另五名大法官分別為政大教授何賴傑、成大教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特，以及現任台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，出身橫跨美德英日法學派。

對於院長提名人張文貞，蕭美琴表示，院長是總統提名，年紀跟她差不多，社會各自對於憲政機關有不同世代的視野，以及豐富的專業經驗都有一定期待，院長被提名人也有多元豐富人生歷練，相信能夠符合社會期待，同時可以看到社會不同年齡層、世代對社會都有貢獻，對未來院長表現有高度期待。

而在野黨質疑副院長被提名人姚立明，蕭美琴解釋，總統希望每一位被提名人都肩負理論及實務經驗，副院長被提名人有豐富的法學背景，同時也任教許多學生，在學術界都有一定基礎、實務界有豐富歷練，其中最被人敬重的特點與能力，就是能把複雜問題化繁為簡，讓人民聽得懂，也更了解司法改革法律問題。

蕭美琴直言，總統認為姚立明符合當初設定的標準，專業性、國際化、進步性兼顧學術及實務背景等條件，符合社會高度期待。

