　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府今（30日）公告新任大法官被提名人名單，共計有院長被提名人張文貞、副院長被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。對於在野黨痛批姚立明是酬庸，副總統蕭美琴解釋，副院長被提名人有豐富的法學背景，同時也任教許多學生，在學術界都有一定基礎、實務界也有豐富歷練，符合專業性、國際化、進步性兼顧學術及實務背景等條件，符合社會高度期待。

此次大法官提名名單包含：台大法律學院特聘教授張文貞、國會觀察文教基金會董事長姚立明，張、姚兩人分別也是正副院長提名人，另五名大法官分別為政大教授何賴傑、成大教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特，以及現任台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，出身橫跨美德英日法學派。

對於院長提名人張文貞，蕭美琴表示，院長是總統提名，年紀跟她差不多，社會各自對於憲政機關有不同世代的視野，以及豐富的專業經驗都有一定期待，院長被提名人也有多元豐富人生歷練，相信能夠符合社會期待，同時可以看到社會不同年齡層、世代對社會都有貢獻，對未來院長表現有高度期待。

而在野黨質疑副院長被提名人姚立明，蕭美琴解釋，總統希望每一位被提名人都肩負理論及實務經驗，副院長被提名人有豐富的法學背景，同時也任教許多學生，在學術界都有一定基礎、實務界有豐富歷練，其中最被人敬重的特點與能力，就是能把複雜問題化繁為簡，讓人民聽得懂，也更了解司法改革法律問題。

蕭美琴直言，總統認為姚立明符合當初設定的標準，專業性、國際化、進步性兼顧學術及實務背景等條件，符合社會高度期待。
 

ET快訊
柯文哲成第三位遭搜索黨主席　時力曝當年作法籲黃國昌找回初心
恐怖畫面曝！超巨聯結車右轉　8歲童捲進車底
「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷灌爆
柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？
挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題
中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費
柯文哲稱史上第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

用科技實現金融目標！精誠資訊、富蘭克林打造退休理財智慧工具

小學數學「1.2+6.8」=？　兒答案寫8被打叉…老爸聽原因傻了

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

出庭辱罵法官「混蛋、無恥」　律師張靜被控侮辱一審判罰金8千

嘉義區監理所強化貨運業者宣導　強化行人路權及路口安全

台南新光三越改裝迎4間南部首櫃　BEAMS 9月開幕賣獨家款

亞航0元機票明中午開搶！飛馬爾地夫7000有找　越捷航空全航線8折

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會　行動支持體育活動發展

快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

北韓「洗腦夏令營」！　留學生每年暑假遭強制召回思想審查

行李沒位子！薩摩耶犬叼衣往外扔　爆氣怒瞪主人：妳怎麼可以丟下偶

政治熱門新聞

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

柯文哲走出家門暴氣怒嗆：台灣史上第一次！　竟然說錯了

柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

檢調搜柯文哲家、柯辦、黨部　民眾黨：切勿有踰越偵查範圍舉動

柯文哲不在家？民眾黨斥假消息　檢調搜柯文哲家已逾2小時

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

LIVE／柯文哲住家遭搜索！　最新現場畫面

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

民眾黨要檢調勿侵害柯文哲名譽　律師轟：法盲瞎挺！

快訊／檢調現身台玻大樓！　上午9時進柯文哲辦公室搜索

快訊／檢調花2小時搜索柯文哲辦公室　帶走2主機1證物

更多熱門

相關新聞

司法院大法官提名「酬庸意味濃厚」　民眾黨喊嚴審

司法院大法官提名「酬庸意味濃厚」　民眾黨喊嚴審

總統府今（30日）公布司法院正副院長及大法官提名7位人選，對於這份名單，立法院民眾黨團表示，「拒絕綠色酬庸」，將會嚴審大法官人事同意權，痛批這份名單酬庸意味濃厚，是用政治力凌駕司法。

這批人夠格嗎？點名他「政客也能當大法官」　翁曉玲重轟賴政府

這批人夠格嗎？點名他「政客也能當大法官」　翁曉玲重轟賴政府

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

大法官被提名人女性比例破紀錄　賴清德盼強化人民對司法信心

大法官被提名人女性比例破紀錄　賴清德盼強化人民對司法信心

關鍵字：

大法官提名姚立明總統府蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面