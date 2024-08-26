新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

▲新北與臺北區監理所合作，首創柴油車隨到隨驗定檢服務，全市優級柴油車達98.4%。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府環保局與位於新北市樹林區的「交通部公路局臺北區監理所」合作，自8月起針對依法須定檢之柴油車，推出隨到隨驗、雙檢合一便民服務，車主可於該監理所1次完成車輛排氣定檢及監理單位要求的安全性檢驗，每月有2場次，可先電話預約或隨到隨驗；柴油車檢測為免費服務，檢驗過程僅需約3至5分鐘，檢驗通過之車輛將當場核發合格自主管理標章，歡迎多加利用。

環保局表示，為減少空氣污染排放量並提升空氣品質，新北市總計納管1,978單位業者共計4,944輛柴油車輛，數量全國排名第二，檢測合格並取得柴油車自主管理分級標章者，優級以上佔98.4%。環保局相當重視車輛定檢，除發文通知外，倘車隊有多輛車需定檢，亦可協助安排專案檢驗，希望車主藉由定期檢驗了解自身車況，若車輛為老舊高污染車輛，也鼓勵車主踴躍響應環境部針對柴油車提供相關汰舊換新補助方案，一起為提升空氣品質及自身健康盡一份心力。

▲柴油車檢測通過者當嘗核發合格自主管理標章。

環保局說明，環境部為有效降低空氣污染，規定自2024年1月起，倘柴油車前一年度稽查不合格者，應連續實施定期檢驗兩年，而統計新北市2024年1至7月，因前一年稽查不合格之應定檢柴油車計116輛，已完成檢測合格計67輛，其中28輛為限期通知檢驗期間，餘21輛逾期未檢驗本局將依法告發。

環保局進一步說明，柴油車須定期完成包括「空氣污染防制法」所規定之排煙檢驗，以及「道路交通安全規則」所規定於監理單位執行之車體安全性檢驗，為提升為民服務效能，環保局自2021年起，率全國之先與臺北區監理所共同合作提供柴油車雙檢合一，一站式便民服務措施，讓柴油車主完成監理所安全審驗後，隨即進行排煙檢驗，自服務推出以來，獲得廣泛好評。

自今年8月起，新北環保局更與該監理所合作增加場次，將服務量能提升兩倍，且除原有電話預約到檢服務外，亦可隨到隨驗。每月第三、四周的星期三，柴油車主可於上午9時30分至中午12時00及下午1時30分至4時30分，前往臺北區監理所大型車（第四車道）出口處臨時停車格進行檢測。

▲新北與交通部公路局臺北區監理所合作辦理柴油車隨到隨驗定檢服務，每月兩場，歡迎車主多加利用。