快訊／超思進口蛋爭議延燒一年多　監院明提調查報告糾正農業部

▲雞蛋。（示意圖／記者楊惠琪攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年蛋荒期間，超思公司獲得上億元進口案採購案引起討論，在野黨緊咬事涉貪瀆，檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦、監察院也立案偵辦。而監察院今（29日）稍早也發出記者會通知預告，明日將就超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，並糾正農業部。由監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義召開記者會。

2023年初，台灣傳出雞蛋供需失調問題，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選，同年9月間，出現巴西蛋標示不實的疑慮，在野立委質疑，超思成立僅1年，是由秦語喬一人經營的公司，資本額50萬元，卻取得進口8800萬顆雞蛋的額度，過程可疑。

前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢在超思巴西蛋爭議中接連請辭下台，藍營民代仍緊咬不放，到台北地檢署告發陳、林指示廠商把進口蛋標示為台灣蛋，並希望檢調徹查超思公司因進口蛋獲利的3800萬元，是否流入民進黨人士成為政治獻金，涉及教唆偽造文書、貪污、瀆職等多項罪名。

雖然陳吉仲與超思先後澄清表示，超思負責人秦語喬家族原本就經營雞蛋生意，也有從日本進口雞蛋的實績，有管道聯繫到當時未傳出禽流感的巴西蛋農，且家族資歷足以應付預墊款，所謂的獲利3800萬元只是貨款，還須扣除成本，不是單純的政府補助款，否認有政治力介入圖利等指控。

不過因案件引起社會廣大注目，台北地檢署在接獲各方檢舉與告發後，統一分他字案交由專責檢察官指揮調查局台北市調處進行蒐證。