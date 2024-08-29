　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／超思進口蛋爭議延燒一年多　監院明提調查報告糾正農業部

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年蛋荒期間，超思公司獲得上億元進口案採購案引起討論，在野黨緊咬事涉貪瀆，檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦、監察院也立案偵辦。而監察院今（29日）稍早也發出記者會通知預告，明日將就超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，並糾正農業部。由監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義召開記者會。

2023年初，台灣傳出雞蛋供需失調問題，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選，同年9月間，出現巴西蛋標示不實的疑慮，在野立委質疑，超思成立僅1年，是由秦語喬一人經營的公司，資本額50萬元，卻取得進口8800萬顆雞蛋的額度，過程可疑。

前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢在超思巴西蛋爭議中接連請辭下台，藍營民代仍緊咬不放，到台北地檢署告發陳、林指示廠商把進口蛋標示為台灣蛋，並希望檢調徹查超思公司因進口蛋獲利的3800萬元，是否流入民進黨人士成為政治獻金，涉及教唆偽造文書、貪污、瀆職等多項罪名。

雖然陳吉仲與超思先後澄清表示，超思負責人秦語喬家族原本就經營雞蛋生意，也有從日本進口雞蛋的實績，有管道聯繫到當時未傳出禽流感的巴西蛋農，且家族資歷足以應付預墊款，所謂的獲利3800萬元只是貨款，還須扣除成本，不是單純的政府補助款，否認有政治力介入圖利等指控。

不過因案件引起社會廣大注目，台北地檢署在接獲各方檢舉與告發後，統一分他字案交由專責檢察官指揮調查局台北市調處進行蒐證。

ET快訊
大安區高級酒店遭10多人狂砸！堂主登基　小弟被打斷腿爆戰火
快訊／鶯歌15歲少年墜樓！　命危搶救中
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
高雄女詭趴浴缸喪命！高大成研判「被餵藥撞牆死」：手段惡劣
「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣
好市多新規！　5款商品不能退貨了
快訊／高雄知名酒吧火警！　2勇急送醫
陳晨威嬤離世哭了　樂天MC「跳舞給她看」炎上！沐妍首度回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

6年56億打造健康台灣　行政院推動全民心理健康韌性計畫

快訊／超思進口蛋爭議延燒一年多　監院明提調查報告糾正農業部

史上最年輕交長！陳世凱溝通能力佳　甩「交通幫」思維拚創新

帶著產業飛！地方公共建設納數位內容　數發部打造城鄉數位基礎建設

開特例給許光漢選「公益大使團」？　內政部澄清：本梯次開7員額

沈慶京反咬郝、柯市府有人索賄　綠議員：敢發聲明怎不公布人名？

「不信柯文哲與沈慶京無對價關係」　趙少康：柯被收押風險很高

「沒有柯文哲就沒民眾黨」！　張啓楷揭擴大會議內幕沒人要柯請辭　

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

6年56億打造健康台灣　行政院推動全民心理健康韌性計畫

快訊／超思進口蛋爭議延燒一年多　監院明提調查報告糾正農業部

史上最年輕交長！陳世凱溝通能力佳　甩「交通幫」思維拚創新

帶著產業飛！地方公共建設納數位內容　數發部打造城鄉數位基礎建設

開特例給許光漢選「公益大使團」？　內政部澄清：本梯次開7員額

沈慶京反咬郝、柯市府有人索賄　綠議員：敢發聲明怎不公布人名？

「不信柯文哲與沈慶京無對價關係」　趙少康：柯被收押風險很高

「沒有柯文哲就沒民眾黨」！　張啓楷揭擴大會議內幕沒人要柯請辭　

接交通部長將面對「前老闆」蔡其昌　陳世凱緊張藏不住

陸地方財政惡化！政府變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

Joeman牽手正妹爆戀情「還原當時情況」！　感嘆成名背後無奈：如履薄冰

竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

竹市仲介公會、永慶加盟竹苗經管會　照顧慢飛天使

民團喊「加熱菸捐」助癌藥基金！拒菸團體：恐增百萬年輕人吸食

寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

日本「令和米荒」憂加劇！珊珊恐降破紀錄暴雨　農民趕收割

嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

原住民阿卡貝拉團隊　翻唱BLACKPINK神曲

政治熱門新聞

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

柯文哲被爆收400萬授權金　名嘴吐槽

快訊／百年首見！國考證書院長簽名變這3字　

大日行賄林右昌市府官員　國民黨嗆笑死

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成關鍵

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

高嘉瑜3問柯文哲：避談京華城到底怕什麼？

傳4300萬商辦信託　柯：記者會說明

郝、柯市府遭爆官員索賄！律師：恐判無期徒刑

李孟諺爆婚外情請辭　行政院發言人陳世凱有望接任交通部長

趙少康：不信柯文哲與沈慶京無對價關係

更多熱門

相關新聞

簡舒培聲請彈劾柯文哲　轟柯「沈慶京的阿拉丁」：明知違法還硬幹

簡舒培聲請彈劾柯文哲　轟柯「沈慶京的阿拉丁」：明知違法還硬幹

民眾黨主席柯文哲近日爭議不斷，其中京華城案容積風波最受矚目，檢調已經聲押國民黨議員應曉薇、威京集團創辦人沈慶京等人，加上副市長彭振聲日前出席議會調查小組會議，外界認為對柯相當不利，民進黨議員簡舒培今（29日）與律師陳又新前往監察院提出聲訴，要求對柯文哲彈劾。簡舒培表示，柯文哲猶如沈慶京的阿拉丁神燈，要五毛給一塊，且明知違法違規還硬幹，完全違背市長職守。簡也認為，若彈劾決議出爐，公懲會後續審理跟判決時應該酌以考量，刪減柯文哲退休俸。

柯文哲政治獻金案狂燒難止血　律師揭爭議3關鍵

柯文哲政治獻金案狂燒難止血　律師揭爭議3關鍵

白委拋修憲廢監院　藍黨團：若遇綠就轉彎也可考慮

白委拋修憲廢監院　藍黨團：若遇綠就轉彎也可考慮

台灣有望成亞洲唯一「豬瘟非疫國」　農業部已向WOAH遞件申請

台灣有望成亞洲唯一「豬瘟非疫國」　農業部已向WOAH遞件申請

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　陳菊：監察院獨立行使職權、院長不干涉

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　陳菊：監察院獨立行使職權、院長不干涉

關鍵字：

超思公司進口蛋監察院農業部黑金專組

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面