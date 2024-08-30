季節限定版生態奇觀　梅山鄉「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群聚盤旋

▲▼ 梅山鄉迎黃頭鷺遷徙季，開幕記者會暨產業市集9月7日舉行 。（圖／太興社區發展協會提供，黃寶男攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年八月底至十月中旬，大批黃頭鷺陸續從北方遷徙至溫暖的東南亞地區及馬來西亞等地過冬，展開一年一度的遷徙奇觀，遷徙過程中將沿雲林著桶頭、樟湖飛行，穿越梅山鄉太興村的生毛樹溪山谷，鳥群們利用山谷的氣流飛翔、變換隊形，形成令人驚嘆不已的壯觀畫面。

太興社區發展協會指出，為迎接黃頭鷺遷徙季開幕，9月7日上午10點將在泰興巖廣場舉辦黃頭鷺季活動開跑記者會暨產業市集，現場報到將贈送精美禮品與市集遊樂券，還能與商家預定賞鳥服務，藉由活動讓民眾更深入的了解梅山鄉獨特的生態景觀和豐富自然資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅山鄉長林俊謀表示，每年八月到十月間都是賞黃頭鷺的好時節，成群的黃頭鷺替太興地區增添豐富的生態景象。梅山鄉隨著太平雲梯開放以來帶來許多人潮，歡迎遊客在不同的季節到梅山鄉遊玩，藉著現在黃頭鷺季走訪太興，來一趟品茶賞鳥的旅行，期待太興社區的黃頭鷺季活動為社區帶來更多的經濟效益及發展。

阿里山國家風景區管理處長洪維新說，黃頭鷺遷徙是全台唯一的生態奇觀，隨著近年的宣傳，讓每年到訪的遊客絡繹不絕，今年太興社區與雲林縣古坑鄉樟湖社區合作，只要完成兩地的集章活動，就能到太興社區或是樟湖社區的指定店家兌換禮品，透過跨社區合作擴大推廣效益。

太興社區發展協會說明，當日前來參與記者會暨產業市集的民眾皆可領取園遊卷，現場也舉辦健走杖製作體驗，邀請民眾們攜家帶眷一同前來共襄盛舉，詳細資訊可洽太興社區發展協會（https://www.facebook.com/TS0933356466）。