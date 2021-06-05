男暴雨開車突休克「自撞山壁」　嘉義太和國小主任下班途中急救人

▲太和國小主任巫培誠4日下班時大雨滂沱遇到民眾休克撞山壁，他急忙上前急救。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南地區近日大雨滂沱，嘉義縣山區4日大雨不斷，梅山鄉累積雨量逾170毫米，太和國小校長徐英在自己臉書表示學校自己學校主任巫培誠下山途中，意外遇上開車休克、自撞山壁的民眾，巫顧不得大雨直下先是通知警消後，緊急救出對方，並協助將對方送下山就醫，送醫過程自己的車子還因為輾過大石，傳動軸因此受損，引擎支架斷裂，但整個過程被另外兩個學校女老師行車紀錄器拍下，暖心畫面因此傳開。

▲嘉義梅山鄉太和4日當地雨量超過170釐米，滾滾黃流伴隨雨水淹沒山路。（圖／讀者提供）

太和國小校長徐英傑在個人臉書上寫下，「在這劇烈氣候變化的環境，極偏遠山區的老師需面對更多路程風險上下班；除了奉獻偏鄉教育的熱忱外，對於風雨中的伸手協助這樣的義舉善行，我們以太和國小同仁及團隊的表現為榮，更致上崇高的敬意。」，對於自己學校同仁善行義舉救人行為大大讚揚。

巫培誠在該校老師群組寫下，各位同仁，我剛下山遇到一個因休克擦撞山壁的民眾，在送乘客過程中因為不小心輾過大石頭，導致傳動軸應該有受損，引擎支架斷裂，其他無損傷，人平安!需修理一個禮拜，排班目前依照班表值勤，我會盡量借車回校值勤。

巫培誠表示，自己由太和國小走149乙要回南投住家，卻意外在路上看見一撞山壁自小客車，他顧不得當下豪雨直下，拿著雨傘上前關心駕駛狀況，卻意外發現駕駛因為休克才開車撞上山壁，因此先通知警消，但顧及情急就先開車將對方送下山，過程中還不慎輾過大石頭，傷到自己車的傳動軸及車輛支架。

嘉義縣太和國小距離鄰近的南投縣、嘉義市都有60公里，基本一個半小時車程。