貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

▲Mia C’bon今年首度成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，公開分享食材，其中匠和牛為日本皇室御用等級，還製作成「和牛漢堡」限量賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

Mia C’bon今年首度成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，今（30）日分享「優境生鮮、活菌豬、匠和牛、非籠飼雞蛋、海鮮」等食材，其中「匠和牛」由超市精肉團隊與日本森精肉株式會社共同打造，是日本皇室御用和牛等級，現場除了有牛排代煎服務，還販售用匠和牛現做的隱藏版美食「和牛漢堡」，每個只要149元就能品嚐。

▲Mia C’bon今年首度成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，自有品牌「優境生鮮」，每批農作物只嚴選出前20%至30%的優質農產品。（圖／記者林育綾攝）

Mia C’bon成為2024「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，是全台第一同時也是唯一米其林合作的超市，其中自有品牌「優境生鮮Eugenie」，從育種、栽種、肥培、採收等，各環節都嚴格把關，團隊遍訪全台各地產區，尋找絕佳生長環境的農地、用心栽種的農民，除了要求種植土地不能對水土生態造成影響，也不可使用除草劑，以確保土壤不受汙染。

在層層把關下，優境旗下各項商品皆以風土、育成、風味、認證、外觀為評判標準，每批農作物只嚴選出前20%至30%的優質農產品。像是近期盛產的有機櫛瓜，來自於海拔約1100公尺的南投紅香部落，口感清甜，水分高。另外埔里農場直送的「冷泉筊白筍」，使用純淨泉水栽培，透過魚菜共生，減少蟲害與藥物使用，口感清爽且纖維細緻。

▲「冷泉筊白筍」使用純淨泉水栽培，透過魚菜共生，減少蟲害與藥物使用，口感清爽且纖維細緻。（圖／記者林育綾攝）



Mia C'bon也重視動物福利，其中「非籠飼雞蛋」倡導採取平飼雞隻或放牧飼養，為母雞打造舒適的下蛋環境，不採用傳統3、4隻雞隻關籠飼養而生產的蛋，主張善待動物也能善待自己。Mia C'bon的非籠飼雞蛋選擇眾多，其中亞植「有機鮮有蛋」更取得有機、動物福利雙認證，也是《2024米其林指南》典禮雞尾酒會上必比登推介餐廳HUGH dessert dining選用的食材。

▲「非籠飼雞蛋」取得有機、動物友善雙認證。（圖／記者林育綾攝）

除了非籠飼雞蛋外，也提供動物福利牛奶的選擇，像是「吉蒸牧場透明鮮乳」採單一乳源，也提供友善擠乳室，擁有完整溯源履歷，也保障動物福利。另外80年老字號品牌「高大牧場鮮乳」，不但是全國第一家取得中央畜產會產銷履歷認證，也符合動物福利認證。

▲「和牛漢堡」使用匠和牛現場製作，每個只要149元，在平日和假日都十分熱銷。（圖／記者林育綾攝）

「匠和牛」由Mia C'bon精肉團隊與日本森精肉株式會社共同打造，全台獨家販售，由日產黑毛和牛每月新鮮空運來台，並由和牛職人的森精肉社長——森榮二親自指導，由Mia C’bon精肉團隊人員分切技術及販售技巧，讓台灣民眾也能體驗日本皇室御用和牛滋味。

▲▼Mia C’bon提供牛排代煎服務，和牛漢堡也是現做。（圖／業者提供）

Mia C’bon更提供牛排代煎服務，其中「匠和牛黑毛和牛紐約客燒肉」、「匠和牛黑毛和牛梅花燒肉」油花分布均勻，肉香四溢，每日還有免費試吃時段（11:30-12:00，16:30-17:00），讓消費者逛超市也能滿足口腹之慾。

在Mia C’bon的「高雄義享店、大葉高島屋店、101店」也現場販售「和牛漢堡」，使用匠和牛現場製作，每個只要149元，在平日和假日都十分熱銷。

▼「和牛漢堡」僅限3間門市販售。（圖／記者林育綾攝）

「活菌豬」則以有益的生物活菌飼養，取代傳統抗生素及生長激素，杜絕重金屬與有毒物質殘留的風險，使得豬肉能夠鮮甜軟嫩，絲毫沒有腥臭味，也可提升豬隻的免疫力。並以先進的人道屠宰，透過機器判定豬隻的重量，給予適當的電量自動電暈，能保持豬肉的品質與口感，讓消費者吃到營養、衛生、安全的活菌豬肉。

▲「活菌豬」則以有益的生物活菌飼養。（圖／業者提供）

海鮮則特選「履歷牛奶文蛤」不使用化學藥物、多樣性生態養殖工法的；還有「海中白金」之稱的犬牙南極魚清肉「美露鱈」，生長在純淨無汙染的南極海域，富含脂肪與膠質，肉質厚實緊緻而少刺。另有頂級龍蝦、日本生食級帆立貝柱、澎湖野生明蝦等頂級食材。



▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）