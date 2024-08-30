葉菊蘭今接任圓山飯店董座　盼「帶領台灣觀光走向新世代」

▲圓山大飯店17屆董座交接，由現任董事長林育生（右3）交棒給甫卸任台灣觀光協會會長的葉菊蘭（右5）。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

圓山大飯店17屆董座交接典禮於12樓崑崙廳舉辦，由現任董事長林育生交棒給甫卸任台灣觀光協會會長的葉菊蘭，交通部次長林國顯、交通部觀光署署長周永暉、台鐵董事長杜微等貴賓均出席盛會，一同見證交接儀式。新任董座葉菊蘭致詞表示，讓世界從圓山開始認識台灣，帶領台灣觀光產業走向國際新世代。

國營事業董事長近期陸續傳出異動，連圓山飯店也不例外。2019年被時任行政院長蘇貞昌指派現任董事長林育生，雖還有2年任期，但早在上個月就傳出人事異動消息，昨日圓山飯店發出採訪通知，第17屆董事長交接儀式在今日下午3點於圓山飯店崑崙廳舉行，由民進黨尊稱「國母」的葉菊蘭接任董事長一職。

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▲交通部次長林國顯（中）出席圓山董座交接典禮。（圖／記者彭懷玉攝）

交通部次長林國顯表示，董事長林育生2019年3月就職，接手那年開始獲利，林董凝聚員工向心力，5年半任期達成好的成果。林國顯進一步指出，葉菊蘭擔任會長時協助交通部觀光署度過疫情難熬時期，曾任華膳空廚董事長的她，每天需準備4萬份餐點供國內航司，品管為世界第一，盼葉菊蘭接任董座後，以觀光、行銷、餐飲各經驗，繼續帶領同仁邁向更好的路。

董事長林育生表示，歷屆董事長付出自己心力，讓圓山變成越來越好的飯店，不同領導者會為企業帶來不同氣象，未來交由有台灣觀光協會背景的葉菊蘭，是「很好的事情」。他指出，飯店從5年半前業績排名墊底，在好同事和夥伴一起努力下，2020年圓山成住宿率第一的飯店。

話鋒一轉，林育生說，飯店獲利固然重要，但找到和社會的共同價值，才能長久而永固。他更哽咽表示，「成功原因是有共同的價值。」

▲葉菊蘭表示，能擔任悠久歷史的飯店董事長「非常榮幸且責任重大」。（圖／記者彭懷玉攝）

葉菊蘭表示，能擔任悠久歷史的飯店董事長「非常榮幸且責任重大」，誠如林育生董事長所說，疫情間轉虧為盈，以企業經營方式尋找圓山飯店的利基，且國家飯店需要歷史故事、食物吃得健康很重要。她笑說，「林董跟我談很多，我都有一一記下」，也盼台灣成為觀光立國的國家，未來結合台灣歷史、文化、藝術、創意精進服務品質，以迎接世界旅客，讓世界從圓山開始認識台灣，讓台灣觀光產業走向國際新世代。

▲圓山大飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

葉菊蘭現齡75歲，曾任交通部部長、客委會主任委員、行政院副院長、總統府秘書長、華膳空廚董事長等，2017年接掌台灣觀光協會會長，已任職2屆，今年6月30日屆滿卸任，成為榮譽會長，如今接掌圓山大飯店董座。

▲▼董事長林育生相繼開放「西密道」、「東密道」和「孔二故居」文化導覽。（圖／記者彭懷玉攝）

董事長林育生日前受訪指出，「逾70年歷史的圓山飯店，同時也是國家的飯店，乘載文化歷史推廣的任務」，因此他分別於2019年9月開放「西密道」、2021年3月再開「東密道」和「孔二故居」文化導覽，供民眾一揭神秘面紗，也使圓山飯店20多年的營運轉虧為盈，去年營收衝高至20億元，超越原訂目標18億元。

前身是台灣大飯店的圓山大飯店，成立於1952年，由蔣宋美齡女士所創，並於1973年擴建成現在14層宮殿式建築，是全台第一間五星級飯店。圓山飯店曾接待過美國總統艾森豪、泰國國王蒲美蓬、新加坡總理李光耀等超過2000位以上的重量級貴賓，孔二小姐故居內也收藏韓國總統、約旦國王來訪時的資料，以及東西密道過去的照片、國宴菜單等珍貴古物，值得細細瀏覽。