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米其林1星餐廳爆還沒正式營業　網熱議：開幕認真做還得了

米其林1星餐廳爆還沒正式營業　網笑：開幕認真做還得了

▲米其林1星餐廳元紀宣布9月1日正式營運，網友疑問為何還沒正式營業就摘星。（圖／翻攝自元紀‧台灣菜臉書）

圖文／CTWANT

寶元紀旗下的餐廳「元紀」榮獲台灣2024米其林指南的1星級餐廳，才在試營運就摘星，也讓外界好奇元紀的台灣菜有多美味。近日元紀才公布9月1日要正式營業，但也造成網友質疑為何還沒正式營業就摘星，不禁質疑評價公信力；但有老饕指出，試營運只是一種說法，元紀今年4月早有接客就算已開幕。

元紀台灣菜今年4月份開始試營運，美味佳餚和高規格服務，短短幾個月就吸引不少老饕前往搶鮮，日前元紀在官方臉書公告，「《元紀‧台灣菜》九月一日正式營運，體驗菜單暖心款待」，也公布體驗套餐為每人2380+0%服務費，菜單部分也會做調整。

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而台灣2024米其林指南在昨（27）日下午揭曉星級餐廳，元紀獲得1星新進餐廳肯定，但今（28）日上午有網友看到元紀將正式營運的公告，忍不住發問「所以，還沒正式營運就摘星？」，針對元紀還沒正式營業就能摘星感到相當疑惑。

貼文一出，有不少網友也對米其林評價公信力動搖，「我對這個評價越來越懷疑了」、「米其林真的看看就好，一切都是商業」、「這操作給人感覺不知是元紀害了米其林的公信力，或者米其林還是專注輪胎事業就好了」。

但有饕客指出，元紀今年4月就已經試營運，「試營運開幕只是一個說法，有開門接客就算開幕」、「營運是自己挑日子的，常常是由風水看日子算的，跟登記日不同，在這之前都叫試營運」。有網友則幽默表示，「試營運就摘星，開幕認真做還得了」、「店家有良心，摘星才敢正式營運（笑）」。

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