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超霸氣！台中燒肉一哥「屋馬」66K徵外場服務生　瓦城開65K拚了

▲屋馬燒肉。（圖／台中智選假日飯店提供）

▲燒肉一哥「屋馬餐飲」開出薪資上看6萬6800元的外場、內場正職人員職缺。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

時近年底，餐飲業又進入旺季，台中勞工局邀集屋馬餐飲、瓦城集團及永信社福基金會等140家次廠商共襄盛舉，辦理25場徵才，提供逾7000個職缺，其中，燒肉一哥「屋馬餐飲」開出薪資上看6萬6800元的外場、內場正職人員職缺，另外「瓦城集團」也不示弱，招聘餐廳外場主管職缺，月薪上看6萬5000元。

勞工局長林淑媛表示，此次徵才廣邀科技業、製造業及服務業等熱門產業。其中「屋馬餐飲」開出薪資上看6萬6800元的外場、內場正職人員職缺，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城集團」開出薪資上看6萬5000元的餐廳外場主管職缺，致力發展高齡者深度與廣度的「永信社福基金會」提供薪資最高6萬2000元的護理人員職缺，歡迎市民朋友把握求職機會。

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台中市就業服務處補充，8月31日連續兩天於中友百貨公司B、C棟13樓辦理職得薪動徵才、9月7日於陽明市政大樓辦理山線綜合產業徵才、9月13日於太平區公所辦理太平盛事樂齡就業暨徵才、9月21日於大甲婦女福利服務中心辦理幸福企業友善職場就業徵才，及9月28日於台中市兒童青少年福利服務中心辦理大屯區徵才。

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