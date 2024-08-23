6成應屆畢業生仍找嘸工作　平均投101封履歷才上工

▲根據人力銀行調查，今年畢業的新鮮人還有6成沒有正職工作，75%有經濟壓力。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

今年應屆畢業生離開校園約有3個月了，對於「九年級生」的職場新鮮人來說，雖然景氣復甦又碰上缺工潮，但青年失業率仍居高不下。根據人力銀行調查，今年畢業新鮮人至今逾6成沒有正職工作，且需投101封履歷才能搶到1份工作，將近4成透露手頭超吃緊，有3成表示已處於精神快崩潰狀態。

根據yes123求職網調查顯示，今年應屆畢業或退伍，且曾經求職過的新鮮人，現階段已有39.4%找到或正在從事正職工作，比例高於去年同期的36.7%，持續觸底反彈，雖創下4年來新高水準，但這也代表其餘的60.6%，仍處於「無正職」狀態，其中又分成了：43.4%屬於「尚未找到任何正職工作」，17.2%屬於「曾經找到正職工作，但目前離職」。

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對於已經或曾經找到「頭路」的新鮮人，大概需要花多少心力，才有可能爭取到一份正職工作呢？調查則發現，平均要投過18.7封履歷，才會獲得1家企業的面試機會，相當於去年的18.6封。同時得再面試5.4家公司，才能真正找到1份工作，略低於去年的5.6家。依此數據換算下來，新鮮人如果想得到一次錄取機會，大約要投遞101封履歷表。

不過在求職態度方面，有高達48.6%的新鮮人，採取「先求有再求好」的策略；但同時也有18.1%表示，自己是「寧缺勿濫」，寧可失業，也不亂應徵工作；而剩下的33.3%則認為，對於找工作的態度，自己算是「一切隨緣」，屬於「佛系求職者」！

根據yes123求職網的調查，共有7成1的社會新鮮人透露，在找工作期間，會碰到家人給予的「精神壓力」，可能大多來自於父母親或長輩表達對自己求職進度的「關切」「憂心」：其中40.3%屬於「會給，但仍可負荷」；30.4%屬於「會給，且無法負荷」，處於「精神快崩潰」的狀態。

另外調查結果更顯示，高達9成6的新鮮人在待業期間是有「經濟壓力」：其中56.6%屬於「有，但仍可負荷」；39.2%屬於「有，且無法負荷」，手頭異常吃緊。

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