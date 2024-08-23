面試完「新公司打電話給前公司」她錯愕！過來人曝經驗：我不會寫

▲原PO面試後，新公司就打電話給前公司了。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

求職者面試後，有遇過新公司打電話向前公司確認資訊的情況嗎？近日有網友發文表示，她明明就沒有在履歷表寫出主管資訊和電話，但是面試後，新公司卻打電話知會前公司，讓她想知道這是否正常？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「面試後面試公司直接打給前公司」為標題發文，提到她知道有些公司有Reference check（資歷查核）的流程，會根據面試者履歷上寫到的電話進行確認。然而，她履歷表上明明只寫前公司的名稱，而沒有留下任何前主管的資訊和電話，新公司卻打電話知會前公司。

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原PO透露，因為她在面試碰到這個狀況，所以就想知道這是否正常？大家有這種經驗嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我遇過，覺得不被尊重」、「我都直接只寫主要（建設公司，行銷公司），（工作內容）有什麼，不會寫哪一間公司」、「尊重員工的公司會告知招募流程」、「我遇過，但是我跟前公司好聚好散，也是前公司跟我說我面試的公司打來確認我的身分」、「超討厭打去前公司，就算有被徵求同意也是，完全不知道打過去要幹嘛」。

也有網友表示，「因為有些人會偽造畢業證書和離職證明，這個只是用來確認這個而已」、「其實面試公司會打電話前公司了解，在某個程度上他對你這個人是有興趣的」。