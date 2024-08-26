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社會 社會焦點 保障人權

美福倉儲大火　瓦城損失6千萬冷凍海鮮！求償全勝訴

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察美福倉儲火場，目前消防人員已動用大鋼牙拆除外牆牆面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美福倉儲位於桃園蘆竹的冷凍廠房2022年失火，大型鋼爪機撕開廠房外牆協助消防隊灌救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃哲民／台北報導

位於桃園市蘆竹區的美福冷凍倉儲廠房，2022年3月10日發生大火悶燒21天，造成許多客戶寄存的數千噸食材付之一炬，其中泰式連鎖餐飲集團瓦城泰統損失近6千萬元，扣除已獲保險理賠金額，提告要求美福倉儲賠償2172萬餘元，美福抗辯遭遇不可抗力災害、事先已盡善良管理人義務，台北地院審結，判美福倉儲須全額賠償，可上訴。

本案源於美福倉儲公司位於蘆竹區的冷凍倉儲廠房，2022年3月10日深夜10點多失火，現場為地上7層、地下2層的巨大密閉建物，樓高36公尺、長105公尺、寬67公尺，每層樓地板面積達6千平方公尺，部分樓層挑高12公尺。

消防隊趕來灌救時，火勢已非常猛烈，強力水柱從地面打不到4樓的起火點，大量貨架與物品妨礙搶救，加上各樓層陸續冒出火光濃煙、外牆夾層隔熱泡綿也開始悶燒，人員無法深入，隔天（11日）先退到廠外改採拆牆滅火策略，拆到哪滅到哪。

美福倉儲同月13日調來全台最大的鋼爪機，從32公尺高空撕開廠房外牆給消防隊灌水，分區撲滅殘火，消防隊動員2千多人次、255車次奮戰501小時，終於在同月31日晚間7點完全撲滅，21天的悶燒使客戶冷凍儲藏的數千噸食材付之一炬，濃煙跟惡臭更使當地居民受不了。

▲桃園市蘆竹區長安路二段的美福倉儲10日深夜傳出大火，起火點在4樓處，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲美福倉儲位於桃園蘆竹的冷凍廠房2022年失火，悶燒21天，消防隊動員2千多人次灌救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

瓦城泰統寄存的大批冷凍海鮮食材毀於這場大火，損失5954萬餘元，扣除保險理賠3782萬餘元，提告要求美福倉儲賠償餘額，主張消防局鑑識結果認為電氣因素引起火災的可能性較大，且美福倉儲值班人員沒及時發現。

美福倉儲抗辯指稱大火是不可抗力災害，應由客戶自行保險負擔損害，本案廠房冷凍冷藏設備、電氣設備都委由專業廠商規劃設置，並定期保養檢修，符合法定標準且無異狀，事發時全廠僅啟用4年多，年年通過消防局的安檢，發現失火也立刻打119求助，已盡善良管理人義務。

美福倉儲並主張消防隊最初認定已撲滅火勢就撤退，後來復燃並延燒21天，才使瓦城泰統寄存的冷凍食材燒毀，無法證明是最初起火就受損。

法官審理認為，美福倉儲曲解契約條文，火災並非一概被約定為不可抗力的免責事由，消防局鑑定報告雖沒確認是何種電氣因素，但發生在廠房裡，就是人為可控制，而最先起火的4樓低溫冷鏈區域，事發當晚10點06分，監視畫面就顯示其中1間冷凍庫門縫透出火光與煙，

▲▼針對美福倉儲高樓悶燒濃煙進行破壞後的射水作業。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲美福倉儲位於桃園蘆竹的冷凍廠房2022年失火，悶燒21天，消防隊動員2千多人次灌救。（資料照／桃園市政府消防局提供）

此外，每10分鐘定時回報1次的冷凍庫溫控紀錄顯示，應保持攝氏零下20度恆溫，但4B冷凍庫10點10分卻從攝氏零下18.1度異常上升3度，接著與4A冷凍庫溫控點都在10點20分故障，4C冷凍庫更在10分鐘內，從低於攝氏零下20度，飆升到攝氏23度。

而美福倉儲值班人員直到聽見冷凍庫有物品掉落巨響，10點25分才去查看，並於10點43分打119求助，值班人員承認，聽到聲響查看場內監視畫面，發現4樓有霧氣與黑煙，驚覺失火。

法官查明，當時倉儲廠房內沒響起任何火災警報，值班人員也沒注意溫控主機數據已有異常升溫甚至故障情形，甚至事發當天（10日）凌晨2點到晚上8點，廠內6樓冷凍庫陸續出現高溫警報，且廠房火災自動警報設備在事發前，有3個年度出現多處不同故障或缺失，雖通過消防局年度檢查，不代表本件失火時有正常運作。

法官指消防隊雖記錄3月11日晚間撲滅火勢，實際仍持續在廠內灌救殘火與悶燒，沒撤退結束搶救，大火燒毀廠內4樓到7樓共約8千平方公尺面積，受損貨物不是毀於烈焰濃煙或消防水柱，就是因冷凍設備停擺而變質，這都跟建築設計、內部貨架與物品堆積方式，以及美福倉儲未盡善良管理人義務有因果關係。

法官據此判決美福倉儲須賠償瓦城泰統2172萬餘元、依年息5%加計利息，可上訴。理賠瓦城泰統的保險公司，另案告美福倉儲求償3782萬餘元，同在這場大火受害的爭鮮公司，也告美福倉儲求償2億2878萬餘元，一審均判美福倉儲全額賠償，都已上訴高院二審審理中。

此外，受這場大火BBQ惡臭所苦的當地居民，組成自救會向美福倉儲求償。桃園市府在前市長鄭文燦任內，依《空氣汙染防治法》對美福倉儲開罰600萬元，但因裁處法條引用錯誤，被環保署（今環境部）撤罰，桃園市府去年（2023年）4月重新裁罰500萬元。

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