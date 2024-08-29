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「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

▲▼男乘客包包內全是台鐵新自強號廁所內的衛生紙。（圖／翻攝「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書） 

▲男乘客包包內全是台鐵新自強號廁所內的衛生紙。（圖／翻攝「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新自強號傳出有旅客將廁所內衛生紙「洗劫一空」，氣得負責列車清潔的阿姨追出要求檢查一名男乘客包包，結果發現袋子內竟有4捲到8捲不等衛生紙後，氣得清潔員怒吼「全部在這裡，你有沒有事啊」。對此，台鐵公司表示，此行為涉偷竊可拒絕運送和報警。

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今(29日)公布一段影片，只見影片中，一名坐在座位上的男乘客被負責列車清潔的斯巴克公司人員要求拿出包包，該名女清潔員對旅客說：「你的包包借我看」，該男乘客還回「幹嘛」，但仍拿出包包。

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結果斯巴克清潔人員一看到包包裡面竟有從列車廁所偷走的一堆衛生紙，清潔員瞬間理智斷線，氣得質問「這叫做兩顆！這叫做兩顆！你看，全部在這裡，你有沒有事啊。」而從影片畫面目測研判包包內至少有4到8捲衛生紙。

對此，台鐵公司表示，台鐵於列車廁所內提供衛生紙供旅客旅途中使用，如果超過合理使用範圍並取走據為己有，已涉及刑法偷竊等罪嫌。對此類行為，依據台鐵公司旅客運送契約第六點第一款：旅客違反台鐵之運送規定、其他法令規定、公共秩序或善良風俗。台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。並通報鐵路警察依法處理。

台鐵公司呼籲旅客，列車內服務備品如衞生紙及洗手乳等係提供公眾使用，請尊重他人使用權利，勿私自竊取，共同維護乘車品質。

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