德2男童「海邊挖沙坑」崩塌遭活埋！　挖40分鐘搶救仍不治

▲2名德國男童在丹麥一處沙灘遭活埋身亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

德國2名男童上周末跟著家人到丹麥旅遊，當時2人在一處海岸挖沙坑嬉戲，沒想到沙坑卻突然崩塌，2人也被瞬間活埋，緊急送醫後仍宣告不治。

Two boys die after being buried in sand while digging hole on beach in Denmark https://t.co/oAmPNpD7ak pic.twitter.com/fEf4RWxHCN — The Independent (@Independent) August 28, 2024

根據《美聯社》報導，丹麥警方表示，來自德國慕尼黑的2名9歲、12歲的男孩，在25日和家人一起到丹麥西北部一處海岸旅遊。當時2名男童在海邊挖掘沙坑，沒想到沙坑竟突然坍塌，2人直接被活埋。

救援人員和當地居民花了40分鐘才將2人救出，直升機迅速將兩人送往丹麥第二大城市奧胡斯（Aarhus）的醫院，但搶救後仍雙雙宣告不治。

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