德2男童「海邊挖沙坑」崩塌遭活埋！　挖40分鐘搶救仍不治

▲2名德國男童在丹麥一處沙灘遭活埋身亡。(示意圖/CFP)

記者張方瑀/綜合報導

德國2名男童上周末跟著家人到丹麥旅遊,當時2人在一處海岸挖沙坑嬉戲,沒想到沙坑卻突然崩塌,2人也被瞬間活埋,緊急送醫後仍宣告不治。

