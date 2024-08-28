墾管會拆陽傘！他見一早「墾丁沙灘畫面」讚：第一次看到這麼乾淨

▲沙灘上的陽傘變少了 。（圖／翻攝自YT 墾丁國家公園管理處）



記者施怡妏／綜合報導

墾丁南灣沙灘被業者插滿陽傘佔位，引發網友一片批評聲浪，墾管處27日針對轄區內的沙灘全面稽查清除，一天下來共清除180頂陽傘，並開出3張廣告物違規紅單，有網友今日看了即時影像，發現沙灘一片乾淨，雖然還是有一些陽傘，但跟以往差很大，驚呼「第一次看到這麼乾淨的墾丁！」

有網友在PTT發文「第一次看到這麼乾淨的墾丁」，今天早上8點打開即時影像查看，沙灘一頂陽傘都沒有，「好乾淨，看起來舒爽，沒有陽傘陣了，這樣大家可以安心的去吃滷味了吧？」《ETtoday新聞雲》記者今日14時30分查看，沙灘上雖然仍有4頂洋傘，不過跟以往比起來已經好很多了。

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貼文曝光，網友認為過不久又會變回原樣，「終於肯清掉哦」、「要拍照趁現在，過段時間風頭過了傘就回來」、「最近風聲緊，大家配合一下，演一下」、「應該要開賭盤撐幾天吧」、「下個禮拜風頭過了就插回來了」、「跟我的房間一樣，過年整理完元宵又亂了」、「撐過禮拜天我拍拍手」。

不過也有網友大讚，「這麼乾淨的墾丁海灘有生以來第一次看到，其實滿開心的」、「這才是墾丁應該有的樣子」、「希望可以維持，真的漂亮很多」、「沒有傘擋住風景，才能展現台灣之美」。

▲網友大讚乾淨。（示意圖／資料照）



墾丁國家公園管理處（墾管處）26日發出公告，請南灣沙灘業者將人行道、沙灘上堆積的物品清除，27日一早也偕同警政署保七總隊第八大隊，一天下來共清除180頂陽傘，並開出3張廣告物違規紅單，業者也拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品。

墾管處表示，除了插設陽傘的需求以外，少數堆放廢棄物、傘具的業者，都會按照契約記點的方式處分，透過這次的強勢拆除，希望能讓業者知所警惕，不要為了一時的方便，破壞景觀。