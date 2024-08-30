美銀行員「死在辦公桌前」4天後才被發現　同事聞臭味一看嚇傻

▲美國富國銀行（Wells Fargo）員工在辦公室猝死，4天後才被發現。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國富國銀行（Wells Fargo）一名女員工在辦公室猝死，她癱坐在辦公室小隔間的椅子上，直到過了4天後，才因為難聞氣味而被發現。

CBS等外媒報導，這起悲劇發生在富國銀行亞利桑那州坦佩（Tempe）分行，60歲的普魯多姆（Denise Prudhomme）16日周五上午7時刷卡上班，之後再也沒有踏出公司，直到下周二的20日才被發現身亡。

同事們受訪時透露，大家在周末後回來上班，紛紛抱怨辦公室有難聞氣味，但都認為可能只是管線問題，直到其中一人開始在辦公室走來走去、尋找氣味來源，才發現遺體並且報警。

同事們憤怒表示，大樓保全應該早點發現，「這就是令人感到恐怖與不安的部分。在某種程度上，這是疏忽。」其中一人說，「聽到她一直像那樣坐在辦公室前，讓我感到噁心。沒有人做任何事。這就是她人生的最後時光。」

警方尚未公布普魯多姆的死因，但初步調查未發現任何謀殺跡象。富國銀行聲明，公司「對於失去我們同事的悲劇深感悲痛」，將向該分行職員提供諮商服務，並且正在配合警方調查。