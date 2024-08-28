業者亂插陽傘惹民怨！墾管處強拆180頂　超乾淨墾丁沙灘畫面曝光

記者陳崑福／屏東報導

墾丁南灣沙灘被業者插滿陽傘佔位，引發網友一片批評聲浪，墾管處27日偕同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查清除，一天下來共清除180頂陽傘，並開出兩張廣告物違規紅單，業者也拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，讓墾丁沙灘煥然一新。墾管處強調，未來持續於每日上下午輪班進行各遊憩沙灘之稽核檢查，確保沙灘乾淨面貌。

▲墾丁沙灘28日樣貌，已看不到業者亂插的陽傘。（圖／墾管處提供，下同）

▲墾丁沙灘陽傘佔位，墾管處施鐵腕拆除180頂陽傘，開2張違規紅單 。（圖／記者陳崑福翻攝）



沙灘上陽傘亂象多次被反映，墾管處去年4月公開招標，委外3家業者經營並清潔沙灘，依規定，簽約前須繳納3萬元履約保證金及營業權利金，營業權利金包括每輛水上摩托車1年4000元、陽傘承租每位1年2000元，業者必須遵照契約規範，違規情節嚴重者，可禁止營業。

▲▼墾管處會同保七總隊淨灘。

但墾丁各處海灘仍出現被業者插滿陽傘佔位亂象，嚴重影響旅客興致，引來網路一片批評；因此墾管處26日發出公告，請南灣沙灘業者將人行道、沙灘上堆積的物品清除後，27日一早偕同警政署保七總隊第八大隊，前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，經多日勸導及當地業者也配合管處宣導予以改變，並要求清除原先標定營運範圍與安全邊界，且造成民眾誤解強占國土之定位傘計南灣約80頂、船帆石約30頂、白砂約70頂。

下午持續巡查沙灘清查白砂約30頂、南灣約100頂、船帆石約20頂陽傘，但皆為正常使用，業者也拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，目前已無違規及脫序佔用之情形。

墾管處表示，該處並持續於每日上下午輪班，進行各遊憩沙灘之稽核檢查，確保墾丁沙灘乾淨風貌。