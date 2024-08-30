26歲俄男「逃徵召2年」遊泰性侵母牛！　恐遣送回國打烏俄戰爭

▲俄籍26歲男子葉夫根尼一旦被遣返回俄國，恐怕馬上就要上戰場。（圖／翻攝自IG、X）



記者張方瑀、陳宛貞／綜合外電報導

泰國警方日前逮捕一名企圖性侵母牛的俄羅斯遊客，硬上不成反遭母牛用角捅傷，被村民發現後報案，未料調查揭露，他在俄烏戰爭爆發後馬上出國躲兵役，疑似因被女友甩了欲求不滿，一旦被遣返回俄國，恐怕馬上就要上戰場。

《每日郵報》報導，俄籍26歲男子葉夫根尼（Evgenii Kuvshinov）8月中在泰國素叻他尼被捕，當時他在田野間全身赤裸，企圖性侵一頭綁在木樁上的母牛，卻被母牛當場甩到地上，用角瘋狂攻擊，村民聽見他的慘叫後趕緊報案。

葉夫根尼被警方逮捕後送醫治療，調查發現他從事美容產業行銷專家，靠創業致富，在2022年2月俄烏戰爭爆發幾周後就逃離俄國，顯然是為躲避兵役，先是前往土耳其，接著又搬到杜拜，今年5月才搬到泰國。

葉夫根尼的摩洛哥前女友是一間大型國際航空公司空姐，但今年稍早和他分手，還在社群平台上封鎖他，似乎令葉夫根尼難以接受，甚至在網路上發文向總統普丁喊話，「告訴普丁，我準備好接受任何任務，我需要她」。

他聲稱前女友目前人在美國，還發了另一篇文向美國前總統川普求助，「川普先生，請把我的女友還給我」。

泰國當地警方說明，葉夫根尼因臀部受傷被送醫，但他在醫院裡失控大鬧，院方不願收治，因此他目前被拘留在警察局，待觀光警察及移民警察調查結果出爐後，再由當地警方接手調查，未來若被遣送回國，很可能馬上被徵召入伍。