他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

記者邱晟軒／綜合報導

台北京華城案出現重大進展！今（30）日清晨7時左右檢廉對台灣民眾黨中央黨部、主席柯文哲台玻辦公室及柯文哲住所進行大規模搜索。值得注意的是，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（29）日在政論節目《關鍵時刻》中曾作出驚人預言，明確指出：「明天早上7點，檢調會去敲柯文哲家的門。」

在國民黨北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人遭裁定羈押禁見後，今天清晨7時許，台北地檢署聯合廉政署，針對民眾黨中央黨部、黨主席柯文哲的台玻辦公室及住處進行全面搜索。預計將在搜索行動結束後，會直接將柯文哲「列為被告」帶回廉政署進行偵訊、晚間才會送往北檢複訊。

▲柯文哲住處外民眾、媒體聚集。（圖／記者屠惠剛攝）

昨（29）日，吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中語出驚人，直指「明早7點檢調會去搜柯文哲家」，劉寶傑聽聞驚呼，「明天早上？」吳子嘉續指，「柯文哲今天剪了頭髮，代表他知道未來幾個月不會再剪了」，隱射柯文哲可能面臨入監。他更直接預測，北檢清晨7點會敲柯文哲家的門。

劉寶傑驚呼，「所以柯文哲剪頭髮是入監儀式嗎？」吳子嘉進一步解釋，「當然，剪的乾淨一點，不然頭髮太長就照起來很蒼老的感覺，入監也要有個樣子，畢竟是個總統候選人」。





▲吳子嘉預言成真！檢調今天上午搜查柯文哲住家。（圖／翻攝YouTube／關鍵時刻）

吳子嘉表示，自己曾講過，只要沈慶京跟應曉薇收押，柯文哲就要倒楣了，「柯文哲也承認一個很重要的事情，他去過陶朱隱園的俱樂部，等於是在全中華民國的民眾、媒體面前承認，他跟沈慶京有私交」。

吳子嘉認為，沈慶京的京華城和萬大魚果市場案都遭外界質疑恐有圖利弊端，而時任市長的柯文哲難逃追查。吳子嘉研判，柯文哲可能存心要拚了，「梳妝沐浴、焚香完畢」做好準備；吳子嘉預測柯文哲可能不會認帳，但關鍵在於沈慶京是否能夠承受壓力。若沈慶京「撐不住」並指證柯文哲有問題，後果可能相當嚴重。