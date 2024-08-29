買遊戲點數助脫身、匯鉅款來台共築愛巢　女子險遭假美國醫生詐騙

▲女子險遭假美國醫生交友詐騙，草屯警方戳破騙局阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名女子與自稱美籍醫師「佛蘭克」的網友談網戀，依其請求三度購買遊戲點數，後來對方更表示將匯款300萬美元、來台置產與女子共築愛巢；待女子前往銀行查詢款項是否入帳時，警方獲報及時到場解釋此為典型「假交友」詐騙手法，才讓女子如夢初醒、成功阻詐。

草屯警分局指出，中正派出所警員郭佳峮、徐子宸日前執行巡邏勤務時接獲玉山銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙情事，到場了解該名女子是透過「臉書」和LINE等社群軟體，認識網友「佛蘭克」，對方自稱為是被派駐衣索比亞的美國醫生，因故遭當地軍閥扣留，需要女子「購買遊戲點數」以協助脫困；女子因此3次購買遊戲點數並將點數帳號密碼傳送給「佛蘭克」後，他稱因女子的幫助已獲救、順利返美，但已厭倦目前生活、計畫退休並來台與女子共築愛巢，將匯款300萬美金、請她協助購置房產，女子對其承諾深信不疑，隨即到銀行詢問匯款是否入帳。

郭佳峮、徐子宸耐心聆聽女子描述2人對話與經歷，發現其對話互稱「親愛的」，且充滿各種網戀話術，告知女子對方所述情節全都是詐騙，未來還可能以各種理由表示資金無法匯款，要其代墊或致使女子變成人頭戶等；但女子仍深信2人有以結婚為前提的交往關係，不斷為對方找尋藉口開脫，郭、徐2員只好經其同意後將她帶回派出所，並與草屯分局偵查隊合作勸說，終於說服其製作相關阻詐資料，並相信自己遭到詐騙。

草屯分局長劉千祥表示，詐騙集團善於利用年長單身女子渴望愛情的心態，佯裝他國戰地軍人、醫生、知名企業主等身分，逐步取得受害人信任、同情與歡心愛戀，騙取大量金錢，此次所幸警銀合作，發揮聯合防詐成果，順利守護人民荷包。