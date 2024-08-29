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阻詐有功！花蓮警表揚12行員與店員　贈感謝狀送禮劵

▲▼花蓮警察分局分局長黃壬鍵，表揚行員及店員協助成立功阻詐，頒贈感謝狀及禮劵。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼花蓮警察分局分局長黃壬鍵，表揚行員及店員協助成立功阻詐，頒贈感謝狀及禮劵。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮警察分局分局長黃壬鍵於日前率領偵查隊隊長及同仁，前往花蓮市區分別拜訪金融行庫及超商，表揚行員及店員協助成功阻止民眾受詐騙有功，頒贈感謝狀及禮劵。

花蓮警分局表示，受表揚的金融行庫包括中國信託商業銀行東花蓮分行、台灣銀行花蓮分行、兆豐銀行花蓮分行、玉山銀行花蓮分行、台新銀行花蓮分行、中華郵政國安郵局、花蓮二信富國分社、國泰人壽花蓮縣分公司、國泰世華商業銀行花蓮分行、台北富邦商業銀行花蓮分行、永豐商業銀行花蓮分行及統一超商鑫花蓮門市等12間金融機構與超商。

▲▼花蓮警察分局分局長黃壬鍵，表揚行員及店員協助成立功阻詐，頒贈感謝狀及禮劵。（圖／花蓮警分局提供，下同）

此外，藉此次表彰阻詐有功行員的機會，花蓮分局也特別針對目前日新月異的新型詐騙手法，加強行員與店員的識詐量能，持續配合警方共同把關民眾財產安全；提醒民眾隨著科技的進步，詐騙集團利用社交媒體及各類通訊軟體，推陳出新，特別是投資詐騙、假冒官方機構、網路平台詐騙及假親友詐騙等務必多加謹慎小心。

▲▼花蓮警察分局分局長黃壬鍵，表揚行員及店員協助成立功阻詐，頒贈感謝狀及禮劵。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮分局表示，將持續與金融機構及超商合作，強化友軍防堵詐騙能力，並進一步提升民眾的防詐意識，面對層出不窮的詐騙手法，唯有透過警民合作，才能有效遏止詐騙犯罪，共同守護社會的安定與和諧。

民眾若接獲可疑電話或訊息，應保持冷靜，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，避免落入詐騙圈套。

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