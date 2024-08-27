詐團誆投資虛擬貨幣吸金2億　她當小編2年賺900萬

▲新台幣示意圖。（圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

以林姓男子為首的投資詐騙集團對外大肆宣傳可投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」，誆稱每月可分紅2至4%，還成立「利益創益中心」辦公室，在2年多內吸金2億多元，全台有337人受害，投資人後來拿不到分紅報警抓了林男等人，檢、警調查發現，連在詐團內擔任小編的許姓女子（29歲）月薪都高達7萬元，加上672萬的獎金分紅，竟也狂撈903萬元，讓辦案人員都驚呼「原來這麼好賺！」，雄檢今（27）日偵結依詐欺等罪起訴林男、許女等4人。

檢、警指出，林姓男子（32歲）是2019年10月在高雄承租「共享創益中心」、「共享空間」兩處辦公室，對外宣稱只要投資「虛擬貨幣（比特幣、乙太幣）」、「餐酒館」，每個月可領到2至4%的分紅，對外開始招募「投資人」，許女也被林男招募成為小編，負責在IG、臉書、抖音等社群平台發布廣告，吸引有意投資的民眾上門。

為了取信「投資人」，林男把吸金而來的其中300萬元真的拿去投資餐酒館，並擴大招聘王姓男子（28歲）、莊姓、陳姓女子（29歲）等人當社群小編，擴大經營，從2019年10月起運營的2年9個月內，吸引了全台337人加入，金額高達2億多元。

林男等人一開始還會發送紅利，但發了幾期後就開始以各種名義推拖拉，「投資人」才驚覺可能遭到詐騙，報警提告。檢警獲報追查，循線逮捕林男等人到案。

檢警查出，林男扣除運營餐酒館和發送紅利等成本後，2年多來賺了7817萬元，而許女只是當個小編，月薪竟高達7萬元，還分到672萬元獎金分紅，在詐團工作2年多就賺了903萬元，比較晚加入詐團的王姓、莊姓小編則是分別拿到92到182萬元不等的薪水和分紅。

林男等人被捕後坦承犯行，檢察官認為相關事證明確，偵結依詐欺等罪將林男等4人起訴。