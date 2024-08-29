信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場　冠軍獎3萬...即起開放報名

▲第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽，即日起受理報名，圖為110年全國大專定向越野錦標賽戰況。（圖／定向越野協會、南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「第一屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」將於9月21日在信義鄉地利遊客資訊站舉行，南投縣原民局指出，比賽過程亦可深入探索部落的自然景觀和人文風情，歡迎民眾踴躍參加。

縣府原民局說明，本次越野挑戰賽由中華民國定向越野協會協助賽事執行，分為男子公開組、女子公開組，以及家庭組（需包含一位18歲以上成人及一位12歲以下小朋友）；參賽者需於指定時間內，使用地圖及指北針找到各個檢查點並完成任務，結合體能與智力挑戰。

原民局表示，公開組第一名獎金3萬元、第二名1萬5000元、第三名8000元；家庭組第一名1萬2000元、第二名6000元、第三名3000元，參賽者除享報到禮，也有小農蔬菜箱、原民風味烤豬肉、布農特色飾品等完賽禮；比賽結束後還安排濁岸音樂祭，不僅是聽覺盛宴，更是傳遞原住民文化的重要平台，能讓更多人了解和欣賞原住民音樂的獨特魅力。

本次活動公開組報名費1000元，各開放100個名額；家庭組報名費1800元，開放50組名額，統一採用線上報名，受理期限即日起至9月7日止，報名請上網址： https://www.beclass.com/rid=294d9a266ac40fb2072d 。