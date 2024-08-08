東埔村慘陷「土石流輪迴」立委現場會勘　8／13跨部會研議解方

▲立委游顥召集相關單位於信義鄉東埔投95線4.2K土石流災損及治理改善現地會勘。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉東埔村投95線自去年起，每逢大雨就發生土石流災損，凱米颱風過後也陷入清了又封、封了又清的「土石流輪迴」，地方民眾苦不堪言；立委游顥7日召集相關單位前往會勘，初估災修治理工程經費高達1.64億元，並請求中央政府先搭便橋讓居民通行，林業保育署南投分署也將召開跨部門會議予以協助。

游顥昨天上午會同林業保育署南投分署長李政賢、農村水保署南投分署秘書吳瑞鵬、公路局信義工務段長陳貽嗣、南投縣政府工務處副處長李坤煌和農業處水保科長蘇柏嘉，共同前往投95線4.2K處現地會勘、商討治理改善之道，爾後也前往同處信義、水里2鄉交界的三十甲地區勘查土石流災情。

游顥表示，經現場鑑定致災點，屬於原住民保留地，該路段若再遇豪雨，估計再發生土石流體積為20萬立方公尺；縣政府原估計風災復建工程經費達1.1億，但昨天最新資料顯示，包括「投95線4K+180~+280橋梁災修復建工程」、「東埔三鄰野溪災修復建工程」，即各需超過8000萬元，總經費達1.64億元。

游顥除要求中央單位提高治理金額，加寬邊坡河道，讓沖刷的土石能順水流下，因當地舊有便橋在凱米颱風時遭沖毀，信義鄉民代表會主席邱瑞榮和鄉公所都請求中央單位先搭便橋讓居民通行，他也表示會協助請十軍團及兵整中心協助儘快會勘，讓民眾進出及農產品採收有出路；林業署南投分署則將於8月13日主持召開中央跨部門防災會議，邀請水保署、原民會、縣府、鄉公所，後續共同協處東埔土石流治山防洪問題。