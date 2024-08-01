身在巴黎奧運心繫受災故鄉　甘家葳為信義鄉奮戰惜敗仍獲鄉親喝采

▲信義鄉拳擊勇士甘家葳出賽，南投縣長許淑華、甘家人和鄉親一同集氣加油。（圖／中華奧會提供）

記者高堂堯／南投報導

巴黎奧運拳擊國手甘家葳昨天（31日）在男子71公斤級16強賽出賽，故鄉南投信義鄉家人和鄉親特地齊聚觀看直播，為他集氣加油；儘管甘家葳惜敗於美國選手Omari Jones無緣晉級，但甘父仍直呼：「表現滿分！」

26歲的甘家葳去年獲杭州亞運會拳擊項目男子71公斤級銀牌，並成為首位獲得巴黎奧運門票的台灣男子選手，縣長許淑華昨天也前往信義鄉久美活動中心廣場，與縣議員全文才、石慶龍、林庭秝，信義鄉長全志堅，縣府教育處副處長吳美玲、原民局代理局長林婷玉等人，以及甘家人及上百位村民一同收看大螢幕現場轉播，遠端為甘家葳加油打氣。

比賽在下午5時48分正式登場，短短數分鐘過程中，雙方交戰激烈，甘家葳不斷積極展開攻勢，眾人也目不轉睛、緊盯螢幕，每當甘家葳出拳時都大聲吆喝加油；最後甘家葳落敗、止步16強，許淑華與甘家葳的阿嬤都流淚感到不捨，甘爸爸表示，觀看比賽過程中始終很緊張，但甘家葳賽前曾說大家不用擔心、他會全力以赴，雖然輸了比賽，但他認為兒子表現沒話說，也要說：「辛苦了！」

許淑華表示，奧運是運動賽事最高殿堂，甘家葳能代表參賽，已是台灣第一，但拳擊項目長期以來都是美國的強項，此次對上年紀較輕的美國選手，技巧性地消耗甘家葳體力，出拳速度也快，對他造成很大的負擔。

許淑華說，上週凱米颱風重創南投、信義鄉淪為重災區，甘家葳雖然遠在法國訓練，仍心繫家鄉，「是非常棒的孩子！」雖然16強賽中不敵美國選手，但與國際選手切磋不但是非常重要的學習經驗，他的表現也讓鄉心非常感動，永遠都是南投的驕傲，期盼他在拳擊路上持續精進。