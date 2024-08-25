颱風豪雨致蔬果價狂飆！南投信義警民聯手防賊　出動空拍機護農

▲颱風豪雨導致蔬果價格飆漲，信義警方啟動「護農專案」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

受凱米颱風及近期豪大雨不斷影響，信義鄉各類蔬果價格都居高不下，農作物、機具易遭宵小覬覦；信義警分局因此於24日起實施為期1個月的「護農專案」，針對全鄉重點蔬果園及工寮加強巡邏，更運用無人機巡視，守護農民心血。

信義分局於專案首日晚間，於盛產葡萄的豐丘村舉行戶外勤教，集結警、民力16名，針對16處重點蔬果園及工寮加強巡邏、守望。

分局指出，信義鄉農產品無論產量、品質都占國內市場一席之地，深受民眾喜愛，也是當地居民主要的收入來源，但自凱米颱風侵襲以來，天氣一直不穩定，午後常有豪大雨，除造成部分道路坍塌，也影響農作物生長，加上中秋節將至，信義鄉內生產的蔬果，如高麗菜、敏豆、牛番茄、甜椒、葡萄、芒果、蓮霧等價格高漲，農民為避免遭竊，甚至得徹夜駐守在工寮。

分局在盤點轄內16處重點蔬果園及工寮後，規劃執行護農專案，採加強勤務作為、結合民力並運用科技等方式，以區域聯巡、設置臨時巡邏箱及結合民力，增加巡邏班次，尤其是運用無人機巡視偏僻農路、蔬果園、工寮，發掘可疑人車，結合傳統巡邏方式達到點、線、面的全方位防護，強化執行的深度、廣度及成效。