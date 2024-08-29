寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

▲教育部國教署舉辦2024年度全國視覺障礙學生作文比賽，日前成績出爐，台南市成功國小潘姓學生榮獲國小一至三年級組佳作成績。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為鼓勵就讀全國各國中小學階段之視覺障礙學生參與寫作，教育部國教署舉辦2024年度全國視覺障礙學生作文比賽，日前成績出爐，台南市成功國小潘姓學生榮獲國小一至三年級組佳作成績，對其克服視力不便展現對學習的熱忱，教育局特別公開讚揚，鼓勵潘同學持續在寫作的道路逐夢，期許用心看的視界無限大。

黃偉哲市長表示，恭喜潘同學憑藉努力參賽獲獎，市府將持續挹注相關經費及人力，針對不同特殊需求的學生提供個別化教育計畫及通用設計的學習環境，以落實教育機會均等。

教育局鄭新輝局長表示，針對不同年齡、障礙程度及學習需求的視障生，實施摸讀學習、申請攜帶型擴視機、國語數學等學科大字書或點字書等特殊教育服務；同時鼓勵教師不斷進修，提升專業知能，精進使用不同的教學策略和學習媒材，以滿足他們的學習需求。

成功國小潘同學自小就有視力障礙，除了弱視更有眼球震顫，注視看東西非常吃力，卻不減對閱讀熱情，平時在放大鏡輔助下，沉迷在書海之中，享受閱讀與學習的樂趣。他表示：「第一次參加作文比賽感覺非常高興，因為可以把想說的話寫出來，透過這次的得獎，讓我不再害怕寫作文，明年要再參加比賽。」

指導參賽的永福國小視障巡迴班教師吳宥靚表示，視障教育課程以特殊需求九大學習重點，參考國外視障延伸核心課程架構，培養視障生聽說讀寫技能。本次比賽題目「生命中的貴人」，透過作文引導及建構學生觀察與反思的歷程，讓學生運用所學策略與技能，未來能在家庭或校園獨立生活，甚至回饋社會。

教育局表示，台南市2024年挹注約450萬元經費用於購買大字書和點字書滿足視障生學習需求、補助5所視障重點學校改善視障教育設備、辦理學校視障教材轉譯人員培訓課程、聘用轉譯助理員進行教材轉譯工作，並建置視障教材轉譯資料庫以儲備並提供視障點譯教材，希望幫助學生突破視力限制，鼓勵這些孩子能參與各項活動與比賽，發掘天份建立自信，點燃生命光輝。