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台南新吉工業區企業義消成軍　結合南消六大共創雙贏

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練，立委陳亭妃、新吉工業區廠商協進會理事長林宗德及理監事們亦出席觀禮，展示新吉工業區與消防局推動「自己財產自己守護，即時救災才是福，企業永續發展」的企業義消成果展。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次企業義消團隊成員共計5名，分別由新吉工業區廠協會會員陽屹科技、泳常、聯晨國際及嘉迅科技公司共同推派年輕有活力的職員共同組成；工業區廠協會理事長林宗德表示，新吉工業區為台南新興工業區，園區內有多家高科技精密廠房，秉持著企業永續發展的理念，並響應台南市消防局的企業義消推動，強化自身災害應變能量，提升在災害發生時期擔任初期救災以及後續協助消防單位諮詢的重要角色，將財產人命損害降到最低。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃立委表示，敬佩企業義消們平日忙於公司各項業務外，更熱心於公益事務一同守護工業區的公共安全，並提及新吉工業區距離消防隊較偏遠，未來將著手規劃成立新吉消防隊。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，新進企業義消將接受消防局48小時專業訓練，未來新吉工業區企業義消成員除了平時擔任自衛消防編組各任務的種子教官及災害初期應變處置外，更是消防搶救指揮系統進一步延伸，藉由統一搶救術語及無線電通訊引導，可提供救災所需完整資訊及協助消防局更快部署消防戰力至正確位置，提早阻斷火勢，減少鉅額財產損失。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，29日上午11時在安南區新吉工業區服務中心，辦理企業義消成軍儀式及搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局在黃偉哲市長大力支持推動下，各項裝備器材及訓練不斷提升，同時鼓勵轄內場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培訓員工初期消防應變能力，提升場所自我消防防護量能，有效減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。

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