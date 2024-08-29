台南市第三座市政中心　「曾文市政願景園區」啟用

▲台南麻豆區的台南市第三處市政中心「曾文市政願景園區」，29日揭牌啟用，市長黃偉哲親自主持典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南麻豆區的台南市第三處市政中心「曾文市政願景園區」，29日揭牌啟用，市長黃偉哲親自主持典禮，並表示除了現有的二處巿政中心外，再添一處曾文願景園區之後，市政推動可望發揮更大效益，同時帶動麻豆及曾文區發展。

黃偉哲致詞首先感謝首府大學董事會的決定，以及教育部及地方民代給予協助，促成全國首件私校退場後由地方政府接管的案例。黃偉哲表示，市府充分利用2.8萬坪的學校空間，將原有空間活化，減輕興建廳舍的成本與負擔。

黃偉哲指出，之後包括社會、體育、環保等多個局處將來此設點，方便民眾就近洽公。另外，親子悠遊館、社區大學及警政署保二總隊與台灣國家典藏中心等單位也會陸續進駐，提供更完整的公務及社會功能服務。

台南市財政稅務局表示，台灣首府大學2023年退場後，由台南市政府接管並進行活化校舍空間轉型任務，是全國首件大學退場後活化校舍的案例。新園區定位為台南第三市政中心，提供多元公共服務，方便曾文地區民眾就近洽公。第一階段啟用進駐的服務項目包括住宅補助服務中心、身心障礙者服務中心、麻豆區社會福利服務中心、實物愛心銀行、樂齡學習示範中心及麻豆數位機會中心等，年底前會再開放多功能室內球館，提供巿民運動休閒使用。

財稅局指出，民眾期待的全民運動中心、親子悠遊館、托嬰中心、勞工學苑，及環保局與動保處等將在2025年陸續進駐提供服務。另外，內政部警政署保二總隊2個機動中隊及駐地訓練基地，以及文化部規劃的台灣國家典藏中心預估於明年下半年進駐。

配合園區正式啟用，南市府邀請財團法人夏荊山文化藝術基金會董事長趙忠傑博士在園區大廳及二樓策展，首檔展覽為「輝煌年代」，特別展示張大千的《觀音》、溥心畬和田世光的花鳥作品，以及夏荊山的代表作《青石觀音》等四件大師作品，藉由藝術珍品與台南文化古都相互輝映，祝福曾文市政願景園區由校舍轉型成功，提供市民新創公共空間。