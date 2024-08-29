批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：賴任用親信國家發展當兒戲

▲王鴻薇痛批陳世凱毫無交通專業背景。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前交通部長李孟諺日前因婚外情醜聞請辭，行政院發言人陳世凱有望接任交通部長，行政院副發言人謝子涵預計暫時代理發言人職缺。國民黨立委王鴻薇今（29日）對此狠酸，「外行領導內行」，陳世凱過去是台中市議員，離職後選輸兩次立委，此後都擔任「選舉幕僚」，完全沒有交通背景，卻擔任全國交通首長，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。

前交通部長李孟諺因為婚外情請辭獲准，成為74年來任期最短交長，目前交通部由政務次長陳彥伯暫代部長，現在傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰，已經徵詢行政院發言人陳世凱接任交通部長。民進黨立委許智傑說，陳世凱年輕有活力， 跟總統賴清德、行政院長卓榮泰都接觸過，他對總統院長想法了解，能表達重要意見。

王鴻薇則批，陳世凱過去是台中市議員，離職後選輸兩次立委，此後都擔任「選舉幕僚」，完全沒有交通背景，最多最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業，可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，賴清德任用親信到了把國家發展與建設當兒戲。

王鴻薇指出，民進黨前瞻建設編列數千億經費，已經被譏是綁樁，114年前瞻建設預算是10年新高，交通建設約1,284.9 億元（占53.4％）是最高，「我不客氣的說，以陳世凱這種背景、經驗」，根本是外行領導內行！依照陳世凱唯一的專業「選舉」，未來將更淪為交通專業抛一邊，都是資源綁樁掛帥。