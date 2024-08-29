中秋「高鐵增第2波加班車」　加開4列8／31開搶

▲高鐵中秋疏運加開第二波加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，台灣高鐵今宣布中秋疏運再加開第二波加班車，4班加班車自8月31日周六凌晨開放購票。

中秋疏運自9月13日至9月18日為期6天，根據高鐵官網熱銷車次公告顯示，9月13日下午3時20分過後南下班次較為客滿、9月14日中午前南下班次也較滿、9月17日中秋節當天下午1時55分過後北上班次也較為熱銷。

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台灣高鐵表示，經檢視旅客需求及運能調度後，決定再加開4班次列車，包括南下2班、北上2班，加強服務返鄉及出遊旅客。再加開之車次將自8月31日凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，再加開4班次後，高鐵今年中秋疏運期間共加開140班次列車，其中南下56班、北上84班，總計6天包含正班車共提供1086班次列車服務。

此外，台灣高鐵表示，中秋疏運期間9月13日南下之1337、1173車次；9月15日北上之1336及9月17日北上之1336、1698、1296車次，上述6班次為2節自由座車廂，抵達端點站時間將超過凌晨零時，最晚至晚間0時30分抵達端點站，提醒搭乘這6班次旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。