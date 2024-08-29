高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

▲高鐵暑期實習生培訓結業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵2024年招募61名、來自全台29間大學的高鐵暑期實習生，經為期兩個月的體驗實習、團隊訓練，28日於高鐵桃園站旁運務大樓，舉行實習培訓結業。台灣高鐵人資暨行政處副總傅乙峯表示，台灣高鐵積極強化服務效能，以多元管道積極攬才，截至今年8月，招募多達429位優秀專業人才。

▲暑期實習生月台見習。（圖／高鐵桃園站提供）

而台灣高鐵公司配合2027引進新世代列車、第二檢修廠興建工程以及各項列車、車站服務提升專案，持續針對：號誌通訊、軌道電力、車輛系統、工程規劃、運輸管理、資訊維運等多項專業領域，招募：系統研發工程師、維修人員、資訊工程師、列車控制員、採購人員、財會人員等，計上百個職缺擴大招募中。

傅乙峯說，根據人力銀行調查，大學生心目中夢幻暑期實習企業，台灣高鐵連續三年排名前三名內，台灣高鐵在過去的10年內已進行8次的調薪，相關福利部份響應政府的政策，為鼓勵年輕同仁敢生、多生，未來在員工的生育、教育、養育這部份將會有更多的鼓勵措施，深信台灣高鐵給員工相關的福利和待遇，能爭搶更多優秀年輕人加入。

台灣高鐵為讓學生可及早體驗職場生活，並與高鐵工作團隊有進一步互動學習機會，自103年起，辦理大學生暑期體驗實習專案，特別提供在校學生暑假實習機會，實習期間為期兩個月。

2024暑期實習培訓內容包括：站務基礎訓練、票務作業訓練、服務台作業訓練、月台作業訓練、實體課程、團隊建立/自主學習等課程、實作訓練、參訪桃園運務大樓、左營基地、燕巢總機廠、訓練軌等課程。