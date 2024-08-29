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鯊魚咬斷頭找不回！16歲弟捕魚失蹤「遭啃成殘屍」　手臂漂海面

▲▼鯊魚。（圖／達志影像／示意圖）

▲ 查馬利出海捕魚遭鯊魚咬死。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加勒比海島國牙買加發生一起悲劇，一名少年獨自出海捕魚，未料遇上鯊魚攻擊，遺體被尋獲時已經殘破不堪，頭部至今不知去向，恐怕還在鯊魚肚子裡。

根據《紐約郵報》，就讀高中的16歲少年查馬利（Jahmari Reid）在牙買加知名旅遊小鎮蒙特哥貝（Montego Bay）附近一個人捕魚時失蹤，潛水員27日上午尋獲他的無頭屍。目擊者向《牙買加觀察報》（Jamaica Observer）表示，他的左臂也消失不見，僅存的身體部位嚴重殘缺。

查馬利的父親麥可（Michael Reid）悲痛表示，「我不敢相信他昨天一個人出海，結果居然變成這樣，我很難過。」

悲劇發生於26日凌晨，儘管麥可始終反對，但查馬利仍堅持自己出海，「我們經常為此爭吵，他捕魚不是為了賺錢」，而是出於對魚叉捕魚的熱愛，不顧父親反對執意出門。

查馬利的斷臂在附近海面尋獲後，救援人員發現一頭虎鯊，懷疑很可能就是「兇手」。目擊者透露，潛水員和漁民試圖射殺這條巨鯊，但沒有成功，希望能在為時已晚之前盡早找到查馬利的頭部。

事實上，鯊魚攻擊在牙買加極為罕見。根據總部位於美國佛州的《國際鯊魚攻擊檔案》（International Shark Attack File），1749年以來這個島國僅通報3起鯊魚無端攻擊事件。

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