桃園父子出遊爆爭執！2人墜山坡「失智父送醫亡」　警朝殺人罪偵辦

▲桃園市復興區東眼山發生父子爭吵跌落山坡事故。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、閔文昱／桃園報導

桃園市復興區復興戰道559號昨（24日）下午4時22分發生一起人倫悲劇，一對父子在桃119縣道往東眼山路上，疑似因爭吵發生拉扯，不幸從邊坡滑落，造成73歲楊姓父親當場失去生命跡象，33歲兒子則未受傷。警消獲報後立即出動救援，然而楊父送醫後仍宣告不治，事後警方將楊姓兒子依殺人罪嫌移送桃園地檢署進行偵辦。

據了解，居住在新北市的33歲楊姓男子長期照顧疑似患有失智症及慢性病的73歲父親，2人24日下午騎乘機車前往東眼山區遊憩，不料途中卻發生爭執，進而在路邊發生拉扯，導致2人雙雙跌落一旁200公尺深溪谷。路過民眾目擊父子兩人拉扯掉落山谷，立即撥打119報案。

消防人員到場後立即架設繩索下切救援，並在傍晚5點37分接觸到傷者，然而此時楊父已無生命跡象，雖送緊急送往國軍桃園總醫院搶救，但仍被院方宣告不治。

在警方偵訊時，楊男情緒低落，未向警方透露他和父親為何發生爭吵。由於涉及長期照護父親，警方正在調查是否還有其他因素導致這起死亡案件，目前大溪警方已將楊男依殺人罪嫌移送桃園地檢署進行偵辦，檢警也將擇期解剖楊父屍體，以釐清其溺斃死因是生前還是生後落水。