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俄女師全裸慘死！遭Tinder男「斷舌分屍」無法求救　最後身影曝

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、VKontakte）

▲ 札莉亞被拍到搭上男友的車。（圖／翻攝自臉書、VKontakte）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯29歲女老師札莉亞（Zaliya Shamigulova）到非洲模里西斯度假，失蹤5天後被發現陳屍樹林。她在交友軟體上認識的新男友已經承認犯案，據報他為了不讓札莉亞出聲求救，竟將她的舌頭割下，至今仍未尋獲。

根據《每日郵報》，札莉亞在交友軟體Tinder上認識當地29歲IT工程師普雅維辛桑杜爾（Puryavirsingh Sundur），兩人陷入愛河，17日出門約會卻突然失蹤，22日被發現陳屍樹林，且遺體一絲不掛。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 札莉亞在異地發展出新戀情，未料遇上恐怖情人。（圖／翻攝自臉書）

驗屍報告顯示札莉亞胸部有多處刀傷，普雅維辛桑杜爾落網後承認將她殺害，聲稱他17日原本計畫載札莉亞到島上觀光，卻發現札莉亞對他不忠，憤而拔刀行兇。

如今更多案情曝光，原來普雅維辛桑杜爾不僅刺胸殺人，為了不讓札莉亞出聲求救，還將她的舌頭和喉嚨割下，當地警方仍在尋找她被肢解的部位和衣物。

監視器拍下她17日坐上普雅維辛桑杜爾車輛的最後身影，當時她身穿一間藍白相間的洋裝。她生前在車里雅賓斯克市一所大學擔任講師，還曾擔任2014年索契冬奧火炬手，原定9月前往馬達加斯加，未料魂斷異鄉。

►女師全裸陳屍樹林！出國度假「戀上Tinder男」　失蹤5天慘死

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