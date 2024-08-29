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曾來台攻讀！　美29歲考古學家出海探險「遇大浪翻船」喪命

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 達納搭乘的小船27日翻覆，遺體隔天尋獲。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州29歲考古學家達納（Karla Dana）過去曾來台攻讀，專門研究維京時代，日前搭乘一艘仿製維京船出海，航向挪威時卻在波濤大浪中翻船，船上其他5人幸運獲救，但達納不幸罹難。

綜合BBC等外媒，達納和其他5人24日乘坐一艘10公尺長的仿造維京船「納多爾號」（Naddoddur），從丹麥法羅群島（Faroe Islands）航向挪威，27日卻因大浪翻覆，發出求救訊號後僅5人獲救，登上充氣救生艇後直升機空運送往安全地帶，包括來自瑞士的三男一女及一名來自法羅群島的男子。

達納的遺體28日尋獲，被發現時困在翻覆的船隻下方。美國國務院證實一名美國公民在挪威外海身亡，但出於對家屬隱私的尊重，拒絕進一步評論，不過挪威媒體已經證實死者身分。

翻船原因尚不清楚，但挪威海上救援協會（NSSR）表示，進行救援時天氣條件非常惡劣，並公布一段拍下強風暴雨和巨浪的畫面。據報當時海浪有5公尺高，風速也高達40節。

事實上，這次探險此前就曾因天氣問題延後，未料依然發生悲劇。擁有該船的納多爾船俱樂部主席雅各布森（Bergur Jacobsen）說明，這艘船過去已經完成多趟航行，包括開往冰島、謝德蘭群島和挪威，但「這不是一艘維京船，而是沒有引擎、只有帆的法羅漁船。」

根據達納的LinkedIn頁面，她是一名專門研究維京時代的考古學家，過去曾在哥斯大黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、西班牙、英國、德國、摩洛哥、中國及台灣生活與學習。

達納去年獲准加入探險家俱樂部佛州分會（Florida chapter of The Explorers Club），探險家俱樂部是國際知名的探險家組織，由北極探險家於1904年成立，旨在促進科學發現與研究。

而她就讀的奧勒岡州德爾菲高中（Delphian School）校友雜誌提到，她決定在蘇格蘭的高地與群島大學（UHI）攻讀考古學碩士，「這是她在探險家俱樂部戰略計畫的一部分」，大學的研究工作則是在蘇格蘭最北端的奧克尼群島校區進行。

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