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代表賴清德訪美13天　林右昌將赴華府智庫演講、拜會政要

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌本周六（31日）將代表總統賴清德展開13天訪美行，行程橫跨東西岸，林右昌說明，台灣處在世界變化大格局中，主席非常鼓勵年輕黨政同志出國訪問、強化黨公職國際外交能力，今年有青年外交培訓營、共和黨跟民主黨觀選團也剛回來，表現都很好，希望跟美國、歐洲、日本等國家更頻繁互動，對於外交工作以及加強國際關係，台灣在世界能見度提高，這是走出去時機。

今（28日）是民進黨中常會，林右昌於黨務報告時說明此次訪美行重點，林將前往紐約、華府、波士頓、舊金山及洛杉磯等地拜訪。林右昌會後表示，31日將偕同社運部、國際部及秘書共3人赴美，代表賴清德感謝僑界對賴蕭配、民進黨的支持。

林右昌說明，民進黨全代會後啟動全國下鄉行動、深入基層，更從國內延伸到國外，強化國內跟海外黨部及僑界連結，他將視察三個民進黨在美黨部與代表處，並在美東、美西、美南安排宣講，說明民進黨立場、行政部門未來政策走向及整體政局。

林右昌透露，之後將赴華府全球台灣研究中心（GTI）發表公開演講，並拜訪FAPA總部及美國行政部門，與當地智庫閉門深度對談、參訪當地新創產業，最後參加民進黨洛杉磯美西黨部黨慶活動。

至於賴清德有無交付任務？林右昌表示，台灣處在世界變化大格局中，主席非常鼓勵年輕黨政同志出國訪問、強化黨公職國際外交能力，今年有青年外交培訓營、共和黨跟民主黨觀選團也剛回來，表現都很好，這次赴美拜訪最主要希望強化跟美國、歐洲、日本等國家更頻繁互動，對於外交工作以及加強國際關係，台灣在世界能見度提高，這是走出去時機。

另外，賴清德執政滿百日，卻傳出賴清德有意過境美國出訪中南美洲，但因美國大選膠著，美方不願讓賴清德過境，才派林右昌當先鋒？林右昌則回應，民進黨訪美屬政黨外交行程，自己代表黨赴美交流、強化與僑社連結，總統出訪則有於國家元首的高度，府方有自己的規劃跟安排，與此行無關。
 

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