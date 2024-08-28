揭民進黨抗中保台目的　朱立倫：都靠國民黨與中國交流維持和平

▲朱立倫說，兩岸的和平都是靠國民黨維繫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

剛結束美國行的國民黨主席朱立倫今（28日）主持中常會時指出，自己在訪美時與學者交流，一再重申國民黨所主張的「2D戰略」才能保衛台灣，確保區域安全，減少兩岸衝突，反觀民進黨搞抗中保台，以對抗取代對話，這樣的政府對人民不負責任，只想透過對抗取得政治利益，只靠美國與國民黨與中國的對話交流，解決戰略問題。

朱立倫表示，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）這幾天正在中國訪問，期望透過戰略會談，減緩區域衝突，自己要特別敬告賴清德總統，民進黨以對抗取代對話，以對抗做為提款機，不能單單依靠美國的戰略對話，以及國民黨推動的兩岸對話溝通，來解決戰略的問題。

朱立倫強調，國民黨透過交流、對話解決兩岸事務衝突，包括金門漁船事件、兩岸觀光問題，而民進黨只想倚靠美國以及國民黨的交流對話，自己卻不斷以對抗獲取政治利益，這是不負責任的政府，也不會長期取得國際社會的認同。

朱立倫說，國民黨副主席夏立言正在中國江西參加「贛台論壇」，接下來還要到貴州參加「黔台會」，國民黨秘書長黃健庭則要到中國山東參加「魯台會」，這些重要論壇，都是台商的重要平台，也是國民黨做為兩岸交流對話的重要機會，希望能透過各種平台，協助台商、台生與台胞解決問題，這些事情國民黨會持續做，但民進黨還是充滿惡意批評，不過國民黨堅持做對的事情，以求取台灣人民最大利益。