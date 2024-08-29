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社會 社會焦點 保障人權

海龍CO2外洩1死！施工負責人20萬交保　檢現場勘驗查意外原因

海龍風場3工人命危　二氧化碳中毒症狀曝！醫示警：恐嚴重腦損傷

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，17人送醫。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰濱「海龍離岸風電」20日上午因裝設CO2鋼瓶時，56支氣體不慎外洩，造成17人中毒送醫，其中3人（38歲賴男、58歲劉男、19歲簡男）當場命危送醫急救，簡男26日宣告不治，賴男、劉男仍昏迷。對此，彰化地檢署指出，事故原因將盡速查明釐清，以追查相關人員責任。

彰化地檢署指出，彰濱工業區海龍離岸風電降壓站，於20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成多名施工人員受傷，3名人員因瞬間吸入高濃度二氧化碳重傷昏迷送醫，其中簡男經搶救後，於26日晚間宣告不治。

彰化地檢署表示，獲悉死亡結果後即分案，指派朱健福檢察官指揮彰化縣警察局鹿港分局偵辦小組與鑑識人員於昨（28）日前往現場，專案小組在備置氧氣筒防護下，進入事故廠房內勘驗，隨後於適當處所訊問相關人員，釐清案發經過及肇事原因，並保全相關證據。

經檢察官初步查證，認其中施工現場負責人陳某涉有過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，訊後以20萬元交保。本件因另二名傷者現時狀況亦不樂觀，其中一人經家屬同意進行器官捐贈移植，醫院與地檢署聯繫由檢察官進行相關程序，有關事故原因，將盡速查明釐清，以追查相關人員責任。

彰化地檢署說明，得知憾事發生後，張曉雯檢察長立即指示犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會派員主動聯絡關懷家屬，期以撫慰驟失親人之傷痛，並提供即時及後續之必要協助。
 

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