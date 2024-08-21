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社會 社會焦點 保障人權

海龍風電CO2外洩！夫命懸一線　妻悲嗆廠商：多少人命為你們賺錢

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣彰濱地區「海龍離岸風電」20日發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩，導致17人吸入中毒緊急送醫，其中3人命危送醫搶救，其中一名58歲劉姓男子，昏迷指數只有3命危，劉妻不滿廠商不重視公安，跟東元電機跟海龍的相關人員說，希望這是最後一次，「你們工安一定要改善，多少人命為你們賺錢」。

▲▼ 海龍風電CO2外洩3命危 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲劉男妻子與哥哥(左2、左3)面對東元電機跟海龍的人員說，希望可以改善工安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

送往彰濱秀傳的58歲劉男，到院時命危，現在雖恢復心跳，但昏迷指數仍然只有3，目前使用氧氣、低溫療法治療中，升壓劑已上到最高劑量，醫生也跟家屬說病情並不樂觀，要有心理準備。

▲▼ 海龍風電CO2外洩3命危 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲廠商帶水果、紅包到醫院慰問劉男家屬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉妻聽到丈夫的病況後崩潰，當場對東元電機、海龍來慰問的人員說，希望這是最後一次，不滿表示「為了要賺錢，工安的部分都沒有做好，就叫承包商來作業這樣對嗎」。

劉妻指出，與丈夫育有兩個30多歲兒子，哭訴早上丈夫才買早餐給她，沒想到現在竟變成這樣，事發當時影片她看都不敢看，面對帶水果、紅包來慰問的東元電機、海龍人員，當面要求「你們工安一定要改善，多少人命為你們賺錢」。

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