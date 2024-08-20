彰化海龍恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人倉皇逃…秒昏迷被抬走

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化彰濱地區「海龍離岸風電」今(20日)上午10時許，工人正在進行滅火設備安裝，過程中56只消防用鋼瓶存放的二氧化碳突然外洩，導致現場一共17人送醫救治，其中3人經搶救後恢復呼吸心跳，而現場事發畫面也曝光！

▲工地現場大量二氧化碳傾瀉而出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

37秒的畫面中可以看到，大量白煙從內部門口「傾瀉而出」、四處飄散，幾名工人表情痛苦倉皇逃出，還有人逃出後隨即癱軟倒地、失去意識，外頭同事們見狀趕緊將他抬起拖離現場，畫面十分恐怖。

初步調查，現場工人在工地地下二氧化碳鋼瓶室，進行滅火設備安裝時發生意外，存放的262只鋼瓶中，有56只鋼瓶的二氧化碳外洩，17人不慎吸入中毒，其中3人當場失去呼吸心跳，送醫搶救後皆恢復生命跡象。

▲紅圈處為二氧化碳外洩事發地點。（圖／民眾提供）



此外，目前已知的14名傷患名單分別為呂男(24歲)、趙男(24歲)、劉男(58歲)命危，送彰濱秀傳；曾男(31歲)、洪男(27歲)、1名命危男子送鹿基；簡男(35歲)命危、潘男(55歲)、王男(58歲)送童綜合醫院；楊男(54歲)、陳男(53歲)送彰基；洪男(18歲)、陳男(50歲)、謝男(39歲)送彰化秀傳。目前3名命危男子皆已恢復生命跡象。