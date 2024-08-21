海龍風電CO2外洩！貼心老公才幫送早餐　妻淚：現在躺醫院命危

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣彰濱地區「海龍離岸風電」20日發生工安意外，員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，56支氣體外洩，造成17人吸入中毒，其中3人命危送醫搶救，其中一名送往彰濱秀傳的58歲劉姓男子，昏迷指數只有3，妻子哭訴早上丈夫才買早餐給她，沒想到現在竟變成這樣，批評負責的廠商東元電機工安沒有做好。

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，造成17人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

送往彰濱秀傳的58歲劉男，到院時命危，現在雖恢復心跳，但昏迷指數仍然只有3，目前使用氧氣、低溫療法治療中，升壓劑已上到最高劑量。

▲劉妻批評工安沒有做好。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉妻指出，與丈夫育有兩個30多歲兒子，哭訴早上丈夫才買早餐給她，沒想到現在竟變成這樣，接到電話才知道丈夫人在加護病房，不知道丈夫的工作內容，應該是做消防的部分，從院方得知丈夫狀況不是很好，事發當時影片她看都不敢看，不滿負責的廠商東元電機都沒有回應，也沒有安慰她們，批評工安沒有做好，缺失太多了。

▲呂男父親哽咽表示，沒想到父親節才過，兒子就出事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另名在彰濱秀傳的24歲呂男，目前昏迷指數9，因躁動有使用鎮定劑，高燒40度冰毯機治療中。呂男父親指出，呂男在家中排行第三，未婚，是東元的外包廠商員工，負責什麼不是很清楚，主要做工安的部分，兒子知道他喜歡跑步，父親節才送他跑步鞋，哽咽說沒想到父親節才過，兒子就出事；呂母則希望兒子趕快醒來，「他還那麼年輕」。

▲呂男父親說腳上穿的鞋子，就是父親節時兒子送的。（圖／記者唐詠絮翻攝）